У Києві прогримів потужний вибух біля станції метро «Харківська»

У Києві 14 квітня на лівому березі спалахнула масштабна пожежа після вибуху на місцевій елекстростанции на вулиці Ревуцького, 40, що біля метро Харківська. Про це з'явилася інформація в місцевих соцмережах, пише Politeka.net.

Очевидці стверджують, що перед пожежею було чути сильний вибух.

Так, подробиці інциденту ще з'ясовуються. На місце вже прибули рятувальники. Втім, поки що вогонь продовжує розростатися, небо затягнуло чорним димом.

Прямо сейчас горит электростанция на Ревуцкого. Очевидцы утверждают, что перед пожаром было слышно сильный взрыв. Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 14. April 2020

Нагадаємо, що в четвер, 9 квітня, під Києвом у місті Боярка сталася пожежа на підстанції. Пожежа сталася приблизно о 21,00. В результаті спалаху можна було побачити дивне небо. Місцеві жителі говорили, що були чутні вибухи.

Пожежа на 23.00 був ліквідований. В місті відключилося світло в результаті займання. Ремонтники пообіцяли полагодити все найближчим часом. Раніше ми повідомляли, що в поліцію повідомили про мінування Олександрівської лікарні в Києві.

Подробиці розповіли у прес-службі Національної поліції Києва.

Невідомий подзвонив в поліцію в 21:40 і заявив, що в одному з корпусів лікарні закладено вибухівку.

Також ми повідомляли, що в Росії в четвер, 9 квітня, стався сильний вибух у багатоповерховому будинку, повідомляється про шість постраждалих.

Вибух стався в бізнес-центрі біля посольства Словаччини в Москві. В результаті, вибиті стекла і розбиті машини.

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https://youtu.be/jpXz3XTif5M