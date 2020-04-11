В одному з міст під Києвом спалахнула масштабна пожежа, яку було видно здалеку

Як повідомляє Politeka, кадри були опубліковані в Telegram-каналі PavlovskyNews.

«У Броварах горить великий ділянку трави. Перші, хто повідомили про це, місцеві жителі в соціальних мережах. Ми зв'язалися з пожежним ділянкою в Броварах, де нам підтвердили, що горить трава і що бригада вже виїхала на місце», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що це вже не перший випадок пожежі через підпал трави в Житомирській області і в Чорнобилі.

До цього ми писали, що в Чорнобильській зоні пожежі продовжують бушувати, спровоковані підпалом сухої трави.

Вже тиждень вогонь гасять на території території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв, повідомляє ДСНС України.

За інформацією рятувальників, до гасіння пожеж залучено 312 осіб та 83 одиниць техніки, у тому числі три літаки і гелікоптери, якими 10 квітня здійснено 96 скидів – 240 т води.

Як виглядає отруйний пожежа зсередини, продемонстрували за допомогою відеозапису, зробленого з машини пожежників, які їдуть боротися з вогнем. Кадри опублікували в соціальній мережі Фейсбук.

На відео, знятому з вікон авто, видно, як палахкотять ліс і суха трава, а дим робить видимість на деяких ділянках практично нульовий.

В кадрі чути ненормативна лексика, один з хлопців кричить, що «пече», маючи на увазі високу температуру.

Нагадаємо, заражений повітря з Чорнобиля погнало прямо на Київ, пожежі не вщухають.

Як повідомляла Politeka, поки палає Чорнобиль, кияни смажать шашлики: пожежники не витримали, фото.

Також Politeka писала, що масштабна пожежа знищила гектари лісу в Чорнобилі, задіяна авіація: кадри наслідків.