У Києві зафіксовано небувале зростання захворюваності китайським вірусом

За станом на 10 квітня в області вже зареєстровано 140 лабораторно підтверджених випадків смертельно небезпечної інфекції. Про це повідомив "Департамент охорони здоров'я Київської ОДА" в Facebook, пише Politeka.net.

За добу додалося ще 7 хворих. Крім цього, в області знаходиться 583 особи з підозрою. Обстежили 19 лікарів і 8 медсестер, за результатами досліджень ПЛР досліджень у всіх медпрацівників негативний результат.

З'явилася карта захворюваності по районах Київщини:

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  • у Києво-Святошинському – 41;
  • в Обухівському районі – 34 (з них чотири дитини);
  • м. Ірпінь – 9;
  • Вишгород – 5;
  • Бровари – 5;
  • Біла Церква– 4;
  • у Васильківському районі – 3 (с. Рославичі);
  • Бориспільському – 2;
  • Бориспіль–9, з них 1 дитина;
  • смт. Ворзель – 1;
  • смт. Гостомель-1;
  • Буча – 6;
  • смт. Коцюбинське – 1;
  • Васильків – 1;
  • Білоцерківський, Переяслав-Хмельницький, Поліський райони-по 1;
  • Броварський-5;
  • Миронівський і Макарівський р-н по 2;
  • смт. Ставище–1;
  • Фастів–3;
  • смт.Бородянка–1

Шість пацієнтів по області одужали, що підтверджено двома негативними результатами ПЛР тестів (жінка 22 років, чоловік 51 рік, жінка 34 роки, жінка 60 років, два чоловіки у віці 41 рік).

У лікарнях спостерігаються 1607 осіб.

Нагадаємо, що підозра на коронавірус зафіксовано у дев'яти медичних працівників на Харківщині. Він підкреслив, що вони не пов'язані з обслуговуванням хворих вірусом. Шість з них госпіталізовані, ще троє перебувають на самоізоляції.

коронавірус лікарня

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