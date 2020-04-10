У Києві зафіксовано небувале зростання захворюваності китайським вірусом
За станом на 10 квітня в області вже зареєстровано 140 лабораторно підтверджених випадків смертельно небезпечної інфекції. Про це повідомив "Департамент охорони здоров'я Київської ОДА" в Facebook, пише Politeka.net.
За добу додалося ще 7 хворих. Крім цього, в області знаходиться 583 особи з підозрою. Обстежили 19 лікарів і 8 медсестер, за результатами досліджень ПЛР досліджень у всіх медпрацівників негативний результат.
З'явилася карта захворюваності по районах Київщини:
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- у Києво-Святошинському – 41;
- в Обухівському районі – 34 (з них чотири дитини);
- м. Ірпінь – 9;
- Вишгород – 5;
- Бровари – 5;
- Біла Церква– 4;
- у Васильківському районі – 3 (с. Рославичі);
- Бориспільському – 2;
- Бориспіль–9, з них 1 дитина;
- смт. Ворзель – 1;
- смт. Гостомель-1;
- Буча – 6;
- смт. Коцюбинське – 1;
- Васильків – 1;
- Білоцерківський, Переяслав-Хмельницький, Поліський райони-по 1;
- Броварський-5;
- Миронівський і Макарівський р-н по 2;
- смт. Ставище–1;
- Фастів–3;
- смт.Бородянка–1
Шість пацієнтів по області одужали, що підтверджено двома негативними результатами ПЛР тестів (жінка 22 років, чоловік 51 рік, жінка 34 роки, жінка 60 років, два чоловіки у віці 41 рік).
У лікарнях спостерігаються 1607 осіб.
Нагадаємо, що підозра на коронавірус зафіксовано у дев'яти медичних працівників на Харківщині. Він підкреслив, що вони не пов'язані з обслуговуванням хворих вірусом. Шість з них госпіталізовані, ще троє перебувають на самоізоляції.
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