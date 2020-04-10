У Києві пропонують перейменувати популярну вулицю на Лос Соломас.

Про це йдеться в петиції на сайті Київради, пише Politeka.net.

На Лос Соломас автор петиції Сергій Нікітін запропонував замінити назву вулиці Волгоградської у Солом'янському районі. Він стверджує, що Лос Соломас – це неофіційна назва Солом'янського району, до якого звикли всі місцеві, а також це інформаційний ресурс району має соціальну відповідальність.

«Вважаємо, що цілком можливо змінити назву, яка присвячена одному з міст країни-агресора на назву такого руху, що виник серед місцевих жителів Солом'янського району», – пояснив киянин.

Нагадаємо, що кияни створили нову петицію, щоб з'явилися штрафи для власників собак.

Кияни просять зобов'язати власників собак прибирати за своїми улюбленцями. Петиція з'явилася на сайті Київради.

Автор прохання Ольга Ковальчук пропонує облаштувати місця для вигулу собак спеціальні стійки з пакетами, в парках і скверах встановити відеокамери, а на порушників накладатимуть штрафні санкції.

«Особи, що містять домашніх тварин, зобов'язані прибирати за нею екскременти на будь-якій території, включаючи під'їзди, ліфти, доріжки і тротуари. Власники тварин повинні носити з собою спеціальні пакети для збору екскрементів. Це дуже важливо з естетичних та санітарних потреб кожного громадянина», – наголосила Ольга Ковальчук.

Поліція також має право штрафувати власників тварин за статтею 154 адмінкодексу.

Нагадаємо, умілий киянин показала, як спритно обійти заборони карантину: «Коли всіх собак розібрали».

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