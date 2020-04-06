У Києві шахраї придумали нову схему розлучення на час карантину

У Київській області активізувалися шахраї, які під виглядом інспекторів Госпродспоживслужбы або інших держслужб почали «перевіряти» дотримання карантину різних громадських закладів. Про це розповіли в Госпродспоживслужбе.

Псевдо-інспектори перевіряють продуктові магазини і погрожують штрафами за «залагодження» перевірки.

Підприємців в Києві закликають бути пильними і вимагати від перевіряючих службові посвідчення у можливих аферистів.

Якщо підозра обгрунтовано, то про факти виявлення шахраїв оперативно телефонувати 102.

Нагадаємо, що в мережі показали, як виглядають вулиці Києва в перший день посиленого карантину. У Києві з 6 квітня почали діяти нові обмежувальні заходи, які забороняють українцям виходити без захисної маски, а також збиратися в компанії більше двох людей. Крім того, закрили всі громадські парки, спортмайданчики, дитячі майданчики і сквери.

До полудня вулиці міста спорожніли. Патрулі поліції наводять страх на тих, хто хотів просто прогулятися по вулиці. Тепер можна вигулювати собак тільки. Самотні перехожі – в масках. На дитячих майданчиках немає дітей.

Нагадаємо, що в Києві поліція затримала горе-спортсмена, який вирішив обплыть стороною правила карантину. Поліція затримала ще одного спортсмена в Гідропарку, який вирішив обійти блокпост поліції незвичайним способом.

Відчайдушний молодий хлопець вирішив переплисти Дніпро на інший берег до Гідропарком, щоб позайматися в суспільному качалці. На опублікованих кадрах можна побачити, як на одному березі Дніпра плавця проводжали десятки журналістів, на іншому березі вже зустрічали десятки поліцейських.

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