У Києві з'явилися карантинні патрулі в популярних громадських місцях для відпочинку
Так, поліція прочісує парки, сквери, дитячі майданчики та спортмайданчики. Про це заявили в прес-служба КМДА.
Патрулювання проводять міські комунальні служби, представники «Муніципальної варти» і поліцейські.
За словами керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного, не допустити поширення епідемії в столиці можна лише за умови точного виконання всіх карантинних заходів. Досі багато жителів столиці не усвідомлюють всієї глобальності проблеми і не дотримуються правил карантину.
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«Кияни повинні зрозуміти, що карантин — це не канікули, і поки не та ситуація, коли з хворобою можна жартувати. Відповідні зауваження та складені протоколи поки запобіжні заходи, з понеділка карантин входить у більш жорстку фазу», — говорить Загуменний.
Відзначимо, що в столичному Гідропарку відбулися перші зіткнення й перші затримання. На мосту, що веде до Гідропарком спортсмени-активісти намагалися прорвати кордон міліції, які заблокували доступ в гойдалку під відкритим небом.
Активісти кажуть, що такі обмеження є незаконними і краще займатися спортом, ніж вживати алкогольні напої.
Нагадаємо, що в Києві поліція перекрила дорогу до Гідропарком та спортсмени почали бунтувати.
«Друзі! Дивіться, яка ситуація. Я зараз перебуваю на мосту на Гідропарк. Гідропарк – це острів і частину території України. Якісь невідомі мені люди в масках дуже схожі на поліцію не дають мені пройти на територію України. Вони мені «рекомендують», щоб я не пройшов», – розповідає киянин.
На опублікованих кадрах можна побачити поліцію, яка перекрила міст.
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