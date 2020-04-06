У Києві з'явилися карантинні патрулі в популярних громадських місцях для відпочинку

Так, поліція прочісує парки, сквери, дитячі майданчики та спортмайданчики. Про це заявили в прес-служба КМДА.

Патрулювання проводять міські комунальні служби, представники «Муніципальної варти» і поліцейські.

За словами керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного, не допустити поширення епідемії в столиці можна лише за умови точного виконання всіх карантинних заходів. Досі багато жителів столиці не усвідомлюють всієї глобальності проблеми і не дотримуються правил карантину.

«Кияни повинні зрозуміти, що карантин — це не канікули, і поки не та ситуація, коли з хворобою можна жартувати. Відповідні зауваження та складені протоколи поки запобіжні заходи, з понеділка карантин входить у більш жорстку фазу», — говорить Загуменний.

Відзначимо, що в столичному Гідропарку відбулися перші зіткнення й перші затримання. На мосту, що веде до Гідропарком спортсмени-активісти намагалися прорвати кордон міліції, які заблокували доступ в гойдалку під відкритим небом.

Активісти кажуть, що такі обмеження є незаконними і краще займатися спортом, ніж вживати алкогольні напої.

Нагадаємо, що в Києві поліція перекрила дорогу до Гідропарком та спортсмени почали бунтувати.

«Друзі! Дивіться, яка ситуація. Я зараз перебуваю на мосту на Гідропарк. Гідропарк – це острів і частину території України. Якісь невідомі мені люди в масках дуже схожі на поліцію не дають мені пройти на територію України. Вони мені «рекомендують», щоб я не пройшов», – розповідає киянин.

На опублікованих кадрах можна побачити поліцію, яка перекрила міст.

Поліція обмежує допуск на частину території України - острів Гідропарк. Gepostet von Сергій Бригадир am Montag, 6. April 2020

Нагадаємо про нова заборона на карантині: українцям пригрозили жорсткими заходами, «не можна користуватися…».

Як повідомляла Politeka, карантин триває: скільки українці протягнуть без роботи, Грошей не вистачить навіть на...".

Також Politeka писала, що Зеленський допустив серйозну помилку в боротьбі з епідемією, розкриті деталі: "Україну чекає..."