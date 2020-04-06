У Києві поліція перекрила дорогу до Гідропарком та спортсмени почали бунтувати

Кияни протестують проти перекриття дороги на острів. Відео опублікував у мережі активіст Сергій Бригадир, пише Politeka (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Друзі! Дивіться, яка ситуація. Я зараз перебуваю на мосту на Гідропарк. Гідропарк – це острів і частину території України. Якісь невідомі мені люди в масках дуже схожі на поліцію не дають мені пройти на територію України. Вони мені «рекомендують», щоб я не пройшов», – розповідає киянин.

На опублікованих кадрах можна побачити поліцію, яка перекрила міст.

В коментарях українці стали на бік поліції, яка зобов'язана стримувати не тільки людей, які не знаходяться на самоізоляції, а і попереджати конфлікти, пов'язані з карантинними обмеженнями.

«Бідні поліцейські! Тримайтеся хлопці!», «Перебувають казкові дол...и. Ще дуручка включає, хайпонуть хоче дивак на букву "м".», «Чувак хайпануть вирішив. Йди додому, ідіот», «Що ми любимо робити? Протестувати!», «З ким Ви боріться? У нього така робота. Ти, блін, без маски. А ще щось хочеш довести», «Нехай би за американськими правилами поспілкувалися. Ось перебір у нас з демократією. Кожна істота мудрує», – написали в коментарях користувачі.

Відзначимо, що 6-го квітня поліція пообіцяла обмежити доступ до тренажерного залу на Гідропарку у зв'язку з жорсткістю правил карантину. На мосту, що веде до острова, з'явився блокпост.

Поліція обмежує допуск на частину території України - острів Гідропарк. Gepostet von Сергій Бригадир am Montag, 6. April 2020

Нагадаємо, що днями в Гідропарку в Києві займаються на спортмайданчику порушили правила карантину і влаштували бунт. Поліція і Нацгвардія розганяли по домівках спортсменів, які тренувалися на спортмайданчику. Займаються намагалися відстояти своє право займатися. Крім того, деякі були без масок, стверджуючи, що вони їм не потрібні.

Кияни додали, що Конституція України не забороняє припиняти тренування з-за карантину.

Поліція і журналісти налетіли на качалку в ГП , як коршуни. Правоохоронні органи не виконуйте ганебні антинародні , антиконституційні накази своїх керівників , краще звільнитися ніж жити з ганьбою ! Ви давали клятву не керівникам , а УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ!!! https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=891068148077852&id=100015240257588 Ковальчук Михайло Михайло Ковальчук Михайло Ковальчук #ЗСЖ #КОВАЛЬЧУК #МЕО #НПРУ #go_vegan #veganbodybuilding Gepostet von Михайло Ковальчук am Samstag, 4. April 2020

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