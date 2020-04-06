У Києві чоловік без спецперепустки розбив скло в трамваї

Про це розповіли паблике «Київ Оперативниый» у фейсбук, пише Politeka.

Інцидент стався на зупинці Сім'ї Сосніних в Києві.

Чоловік хотів пройти в 1-й трамвай без спецперепустки, який покладається тільки медикам або працівникам лікарні. Після того, як його не пустили в зал, киянин розбив скло, а потім просто втік.

Крім того, він упустив довідку з Нової пошти, де зазначено, що він займається вантажно-розвантажувальними роботами.

У коментарях користувачі відзначили, що Нова пошта не подбала про забезпечення своїх співробітників транспортом, а також звинуватили самі трамваї в події.

«Нова Пошта працює. А про доставку свого працівника на роботу і назад додому в наш вірусне час не подбала», «Так, як вони (трамваї) ходять з незрозумілих інтервалом, то й недивно поведінку людей , і це тільки початок..., плюс пропуску навіть не у всіх є. як взагалі можна так жити і їздити на роботу?! Неправильно поставлене завдання», «Ще б паспорт залишив...», «Не вийшло, не фартануло.», – пишуть в мережі користувачі.

Нагадаємо, що в Києві неадекват у магазині розбив ніс касирці. Інцидент стався у Києві, на Левоборежной в магазині Рошен. На відео потрапило обличчя чоловіка, який вдарив двох жінок в магазині. У касирки пішла кров з носа. Нападник опрадывался тим, що його нібито змушували купувати те, що йому не потрібно.

Киев, Левобережная, магазин Рошен. Я очень долго не выкладывала это видео, но мне все время не даёт покоя, что эта... Gepostet von Marika Gurina am Sonntag, 5. April 2020

Gepostet von Marika Gurina am Sonntag, 5. April 2020

Нагадаємо, у Києві з'явилися автомати з медичними масками, фото: встановлені цинічні ціни

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