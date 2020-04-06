У Києві чоловік без спецперепустки розбив скло в трамваї
Про це розповіли паблике «Київ Оперативниый» у фейсбук, пише Politeka.
Інцидент стався на зупинці Сім'ї Сосніних в Києві.
Чоловік хотів пройти в 1-й трамвай без спецперепустки, який покладається тільки медикам або працівникам лікарні. Після того, як його не пустили в зал, киянин розбив скло, а потім просто втік.
Крім того, він упустив довідку з Нової пошти, де зазначено, що він займається вантажно-розвантажувальними роботами.
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У коментарях користувачі відзначили, що Нова пошта не подбала про забезпечення своїх співробітників транспортом, а також звинуватили самі трамваї в події.
«Нова Пошта працює. А про доставку свого працівника на роботу і назад додому в наш вірусне час не подбала», «Так, як вони (трамваї) ходять з незрозумілих інтервалом, то й недивно поведінку людей , і це тільки початок..., плюс пропуску навіть не у всіх є. як взагалі можна так жити і їздити на роботу?! Неправильно поставлене завдання», «Ще б паспорт залишив...», «Не вийшло, не фартануло.», – пишуть в мережі користувачі.
Нагадаємо, що в Києві неадекват у магазині розбив ніс касирці. Інцидент стався у Києві, на Левоборежной в магазині Рошен. На відео потрапило обличчя чоловіка, який вдарив двох жінок в магазині. У касирки пішла кров з носа. Нападник опрадывался тим, що його нібито змушували купувати те, що йому не потрібно.
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