Сотні нових місць на кладовищі розмістили на місці алеї

У Києві на Лісовому кладовищі додали ділянки для поховання замість центральної алеї. Там зробили величезний сектор, поділений на сотні ділянок для поховання. Про це повідомляють Подробиці.

Працівники зізналися, що всі місця на кладовищі вже розкуплені.

«Люди готуються до гіршого сценарію. Самі бачите, що відбувається», – заявив працівник Лісового кладовища в Києві.

Так, стало відомо, що в новому секторі планують організувати місця для поховання праху – колумбарій.

Цікаво, що раніше це кладовище закрили для нових поховань.

А от центральний київський крематорій на Байковому кладовищі заявив про закриття на реконструкцію, яка триватиме 18 місяців.

Як і де тепер будуть спалювати померлих, в тому числі і померлих від вірусу, незрозуміло.

Нагадаємо, що під Києвом поліцейські почали прочісувати дитячі майданчики.

У Баришівському районі поліція влаштувала рейди по дитячим майданчикам.

Правоохоронці перевіряють дотримання карантинних заходів. Під час рейдів «копи» зафіксували 8 порушень на Київщині.

Серед них: розпивання неповнолітнім спиртних напоїв, двоє дорослих втягували неповнолітніх у розпивання спиртних напоїв; п'ятеро батьків неналежним чином виконували батьківські обов'язки.

Зазначимо, що з 12 березня по 24 квітня в країні введено карантин для запобігання поширення зараження коронавірусом.

Також ми писали, що у Києві оштрафували двох маршрутників, які перевозили пасажирів. Перевіряючи маршрутки, правоохоронці виявили одразу двох водіїв-порушників, які перевозили пасажирів.

Зазначимо, що згідно з рішенням КМДА, на час карантину перевезення пасажирів маршрутними транспортними засобами заборонено.

Нагадаємо, що українцям пригрозили жорсткими заходами, «не можна користуватися…».

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