Під Києвом поліцейські почали прочісувати дитячі майданчики
У Баришівському районі поліція влаштувала рейди по дитячим майданчикам. Про це повідомили в Баришівської відділенні поліції, повідомляє Politeka.
Правоохоронці перевіряють дотримання карантинних заходів. Під час рейдів «копи» зафіксували 8 порушень на Київщині.
Серед них: розпивання неповнолітнім спиртних напоїв, двоє дорослих втягували неповнолітніх у розпивання спиртних напоїв; п'ятеро батьків неналежним чином виконували батьківські обов'язки.
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Зазначимо, що з 12 березня по 24 квітня в країні введено карантин для запобігання поширення зараження коронавірусом.
Нагадаємо, що поліція почала полювати на киян, які порушують правила карантину.
Всього в Києві поліція склала 466 адмінпротоколів за порушення карантину. Про це розповіли на брифінгу в мерії.
Так, київська поліція склала більше 60 адміністративних протоколів за порушення режиму обсервації.
Крім того, оштрафовані вже п'ять жителів столиці на кругленьку суму: 17 тисяч гривень.
Суд розглядає також і інші адміністративні порушення карантину на даний момент.
Нагадаємо, що в Дніпрі представники поліції ходять по домівках і перевіряють, як дотримуються умови самоізоляції. Так, поліція перевірила тих дніпрян, які нещодавно повернулися з-за кордону. Так, рейд поліцейські спільно з санітарними лікарями провели 1 квітня в Соборному районі в Дніпрі.
Нагадаємо, що українцям пригрозили жорсткими заходами, «не можна користуватися…».
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