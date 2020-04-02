Підлітки скоїли акт вандалізму в під'їзді, поврердили ліфт і вирвали пожежну драбину
Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік Київ Оперативний фейсбук (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
Інцидент стався в Києві на вулиці Ревуцького, 7В. Підлітки були в стані алкогольного сп'яніння.
Вандали розбили пожежний ліфт, вирвали пожежну драбину, зламали евакуаційний люк, пошкодили декоративні панелі ліфта, пошкодили механізм відкриття дверей ліфта і своїми діями призвели до зупинки пожежного ліфта.
Нові правила на карантині, погрози від Зеленського і атака долара – головне за ніч
«Ніхто не вивезе»: Зеленський пригрозив українцям прямо на камеру, з'явилося повне відео
Зухвала Женька зі "Сватів" позбавилася нижньої білизни і задерла сукню: "Немає слів"
Драма в сім'ї Кравець з "Квартал 95": що сталося з неповнолітньою дочкою артистки
Крім того, під час карантину та протиепідемічних заходів в країні неповнолітні обпльовували кабіну ліфта, якою користуються мешканці будинку, і залишили інші біологічні залишки.
Мешканці будинку подали заяву в поліцію.
Нагадаємо, що під Києвом пропав дитина 12-ти років. У місті Ржищів Київської області Кагарлицкое відділення поліції кинуло сили на пошуки Яни Дзюби, яка першого квітня близько 14:30 залишила місце свого проживання (р. Ржищів, вул. Заводська) і досі не повернулася.
ПРИКМЕТИ: на вигляд 12-13 років, зріст 154 см, середньої статури, обличчя кругле, очі блакитні, волосся світле, довге.
Була одягнена в чорну куртку, сіру кофту і спортивні штани, чорні текстильні кросівки з зображенням квітів.
При наявності будь-якої інформації про можливе місце знаходження дитини, повідомляти за телефоном спецлінії поліції "102".
Нагадаємо, що вовки вийшли на полювання на Київщині: "навіть при світлі дня", подробиці
Як повідомляла Politeka, у Києві підлітки влаштували погром на автопарковці: «Дівчата розважаються», кадри
Також Politeka писала, що в розпал карантину в Києві відключать газ: названа дата