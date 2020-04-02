Підлітки скоїли акт вандалізму в під'їзді, поврердили ліфт і вирвали пожежну драбину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік Київ Оперативний фейсбук (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Інцидент стався в Києві на вулиці Ревуцького, 7В. Підлітки були в стані алкогольного сп'яніння.

Вандали розбили пожежний ліфт, вирвали пожежну драбину, зламали евакуаційний люк, пошкодили декоративні панелі ліфта, пошкодили механізм відкриття дверей ліфта і своїми діями призвели до зупинки пожежного ліфта.

Крім того, під час карантину та протиепідемічних заходів в країні неповнолітні обпльовували кабіну ліфта, якою користуються мешканці будинку, і залишили інші біологічні залишки.

Мешканці будинку подали заяву в поліцію.

Увага! #Розшук! 31.03.2020 малолітні та бухі вандали розтрощили пожежний ліфт, вирвали пожежну драбину, зламали евакуаційний люк, пошкодили декоративні панелі ліфта, пошкодили механізм відкриття дверей ліфту та своїми діями призвели до зупинки пожежного ліфту. Під час карантинних заходів в країні ці покидьки захаркали кабіну ліфту, якою користуються мешканці будинку та залишили інші біологічні залишки. Подана заява до поліції, але органи щось не дуже поспішають розкривати цю справу. Може хтось впізнає цих телепнів? Київ, Ревуцького, 7В Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 1. April 2020

Нагадаємо, що під Києвом пропав дитина 12-ти років. У місті Ржищів Київської області Кагарлицкое відділення поліції кинуло сили на пошуки Яни Дзюби, яка першого квітня близько 14:30 залишила місце свого проживання (р. Ржищів, вул. Заводська) і досі не повернулася.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 12-13 років, зріст 154 см, середньої статури, обличчя кругле, очі блакитні, волосся світле, довге.

Була одягнена в чорну куртку, сіру кофту і спортивні штани, чорні текстильні кросівки з зображенням квітів.

При наявності будь-якої інформації про можливе місце знаходження дитини, повідомляти за телефоном спецлінії поліції "102".

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