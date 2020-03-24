Киянка після того, як її не пустили в трамвай, вирішила помститися і влаштувала в столиці велику тягучку
На Подолі у вівторок 24 березня киянка хотіла проїхатись у трамваї, щоб дістатися до місця призначення, але її не впустили. Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
Недовго думаючи, жінка вирішила провчити кондуктора та водія трамвая і пішла прямо по рейках перед трамваєм, таким чином, не даючи йому нормально рухатися. При цьому за трамваєм в який не впустили жінку рухався ще один, із-за цього утворилася невелика тягучка.
В кінцевому підсумку після бесіди жінка образумилась і дала громадського транспорту нормально рухатися. Зараз трамваї рухаються в штатному режимі.
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У коментарях користувачі мережі посміялися з інциденту.
«Людина у відчаї може і від безсилля так висловлює свою злість. Підвіз би, а не відео знімав. Зараз так важко і потрібно допомагати один одному , а не хейтить», «Через тиждень таких буде вже не одиниці, у людей вже зараз починає зносити дах, що вони працювали, нікуди не їздили останнім часом, а повинні сидіти як лохи», «По-людськи шкода бідну жінку, адже далеко не всі можуть дозволити собі поїхати на роботу на власній машині або таксі за "дві" ціни...», – відзначили в мережі.
Нагадаємо, що в Києві активізувалися шахраї, які наживаються на киян під час каранти. У Києві активізувалися шахраї, які під виглядом противірусної обробки грабують киявлян, які відкрили їм двері.
«Алгоритм простий – відкривають вхідні двері, газовим балончиком задувають в обличчя і грабують. Не знаю наскільки правдива інформація, але краще підстрахуватися», – зазначив киянин в мережі.
Він додав, що по квартирах також ходять сумнівні "соціальні працівники.
«Попередьте своїх і не вірте солодким обіцянкам - безкоштовний сир тільки в мишоловці», – резюмував Дубовик.
В коментарях кияни не на жарт перелякалися.
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