Киевлянка после того, как ее не пустили в трамвай, решила отомстить и устроила в столице большую тянучку
На Подоле во вторник 24 марта киевлянка хотела проехаться в трамвае, чтобы добраться до места назначения, но ее не впустили. Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Недолго думая, женщина решила проучить кондуктора и водителя трамвая и пошла прямо по рельсах перед трамваем, таким образом, не давая ему нормально двигаться. При этом за трамваем в который не впустили женщину двигался еще один, из-за этого образовалась небольшая тянучка.
В конечном итоге после беседы женщина образумилась и дала общественному транспорту нормально двигаться. Сейчас трамваи двигаются в штатном режиме.
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В комментариях пользователи сети посмеялись с инцидента.
«Человек в отчаянии может и от бессилия так выражает свою злость. Подвез бы, а не видео снимал. Сейчас так всем тяжело и нужно помогать друг другу , а не хейтить», «Через неделю таких будет уже не единицы, у людей уже сейчас начинает крышу сносить, что они работали, никуда не ездили в последнее время, а должны сидеть как лохи», «По-человечески жаль бедную женщину, ведь далеко не все могут позволить себе поехать на работу на собственной машине или такси за "две" цены...», – отметили в сети.
Напомним, что в Киеве активизировались мошенники, которые наживаются на киевлянах во время каранти. В Киеве активизировались мошенники, которые под видом противовирусной обработки грабят киявлян, которые открыли им двери.
«Алгоритм прост – открывают входные двери, газовым баллончиком задувают в лицо и грабят. Не знаю насколько правдива информация, но лучше подстраховаться», – отметил киевлянин в сети.
Он добавил, что по квартирам также ходят сомнительные "социальные" работники.
«Предупредите своих и не верьте сладким обещаниям - бесплатный сыр только в мышеловке», – заключил Дубовик.
В комментариях киевляне не на шутку всполошились.
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