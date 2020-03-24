У Києві можуть ще сильніше посилити карантин і не випускати нікого з міста

У столичній міськраді можуть закрити Київ на в'їзд і виїзд, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться. Це питання обговорювалося на брифінгу, повідомляє Politeka.net.

«Сьогодні, можу сказати, ситуація контролюється. Але, якщо вона почне різко погіршуватися, у нас не буде іншого виходу, як ввести більш жорсткі заходи. Максимально обмежувати пересування по місту, закривати в'їзди і виїзди зі столиці, вкрай обмежувати пересування містом людей. Все те, що я перерахував, все це можливо», – зазначив мер Києва.

Нагадаємо, що пересування між містами України вже обмежено. Крім того, у столиці закрили всі магазини, окрім продуктових і господарських. Працюють тільки продуктові магазини, аптеки, АЗС, банки, банкомати.

Також ми писали, що Микола Поворозник говорив, що Київ можуть закрити на в'їзд і виїзд, якщо в місті буде зафіксовано хоча б один випадок зараження коронавірусом.

"Рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не обмежує роботу установ влади, всі працюють в штатному режимі. Єдине, що повинен бути скринінг в органах державної влади. Мається на увазі, що на вході з'явиться пост з лікарем, санэпидемиологом, які за зовнішніми ознаками будуть контролювати. Люди з явними ознаками не допускатимуться", – каже Поворозник.

Також ми писали, що в Києві активізувалися шахраї, які наживаються на киян під час карантину.

У Києві активізувалися шахраї, які під виглядом противірусної обробки грабують киявлян, які відкрили їм двері.

«Алгоритм простий – відкривають вхідні двері, газовим балончиком задувають в обличчя і грабують. Не знаю наскільки правдива інформація, але краще підстрахуватися», – зазначив киянин в мережі.

Він додав, що по квартирах також ходять сумнівні "соціальні працівники.

«Попередьте своїх і не вірте солодким обіцянкам - безкоштовний сир тільки в мишоловці», – резюмував Дубовик.

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