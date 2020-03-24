В Киеве могут еще сильнее ужесточить карантин и не выпускать никого из города

В столичном горсовете могут закрыть Киев на въезд и выезд, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Этот вопрос обсуждался на брифинге, сообщает Politeka.net.

«Сегодня, могу сказать, ситуация еще контролируется. Но, если она начнет резко ухудшаться, у нас не будет другого выхода, как ввести более жесткие меры. Максимально ограничивать передвижения по городу, закрывать въезды и выезды из столицы, крайне ограничивать передвижения по городу людей. Все то, что я сейчас перечислил, все это возможно», – отметил мэр Киева.

Напомним, что передвижение между городами Украины уже ограничено. Кроме того, в столице закрыли все магазины, кроме продуктовых и хозяйственных. Работают только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки, банкоматы.

Также мы писали, что Николай Поворозник говорил, что Киев могут закрыть на въезд и выезд, если в городе будет зафиксирован хотя бы один случай заражения коронавирусом.

"Решение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не ограничивает работу учреждений власти, все работают в штатном режиме. Единственное, что должен быть скрининг в органах государственной власти. Имеется ввиду, что на входе появится пост с врачом, санэпидемиологом, которые по внешним признакам будут контролировать. Люди с явными признаками не будут допускаться", – говорит Поворозник.

Также мы писали, что в Киеве активизировались мошенники, которые наживаются на киевлянах во время карантина.

В Киеве активизировались мошенники, которые под видом противовирусной обработки грабят киявлян, которые открыли им двери.

«Алгоритм прост – открывают входные двери, газовым баллончиком задувают в лицо и грабят. Не знаю насколько правдива информация, но лучше подстраховаться», – отметил киевлянин в сети.

Он добавил, что по квартирам также ходят сомнительные "социальные" работники.

«Предупредите своих и не верьте сладким обещаниям - бесплатный сыр только в мышеловке», – заключил Дубовик.

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