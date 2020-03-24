У Києві оштрафували продавчиню фруктів на 17 тисяч гривень

На днях оштрафували жінку, яка продавала фрукти і овочі під час карантину на стихійному ринку. У прес-службі Шевченківського райсуду в Києві розкрили подробиці про штраф в 17 000 гривень за порушення карантину.

Під час судового засідання було зазначено, що штрафні санкції є мінімальними за цією статтею. Там же киянка визнала свою провину та погодилася виплатити штраф.

"Шевченківський районний суд міста Києва притягнув до відповідальності особу, яка не відноситься до соціально захищених верств населення, не є особою похилого віку і здійснювала торгівлю фруктами і овочами в великій кількості", – розповіла прес-служба суду.

Нагадаємо, що в Києві стає все більше хворих на грип. Тільки за минулий тиждень із-за грипу та ГРВІ в лікарні Києва госпіталізували 236 осіб, у тому числі 107 дітей. Про це заявив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Так, у Києві на грип і ГРВІ захворіли майже 15 тисяч осіб (14893). Це на 22,2 відсотка більше, ніж боліло тижнем раніше.

Серед госпіталізованих і тих, хто хворіє вдома, найбільше дітей – 7 595. Значна частина хворих з – шкільного віку 3 550 дітей.

При цьому в КМДА запевнили, що показник захворюваності нижче епідпорогу на 34,3%.

Нагадаємо, що в Києві охоронці чоловіка запідозрили у крадіжці товарів в супермаркеті. В супермаркеті "Фора", що на Харківському шосе в Києві, охоронці чоловіка запідозрили у крадіжці товарів.

Щоб довести, що він нічого не вкрав, чоловік роздягнувся. Повністю. А потім почав бити скло, кричати і кидатися на охоронців.

Зараз на місці поліція, з'ясовують всі обставини.

У коментарях користувачі мережі відзначили, що люди почали сходити з розуму з-за цін і паніки навколо коронавіруса.

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