З'явилися фото і подробиці масштабної пожежі в гаражному кооперативі в столиці

У Києві на вулиці Крайній з-під завалів дістали людину після пожежі

23 березня на вул. Крайній у Деснянському районі Києва сталася пожежа на території одного з гаражних кооперативів. Спочатку стався вибух, після чого вогонь розповсюдився на сусідні гаражі. Про це розповіли в прес-службі головного управління ДСНС України в Києві, повідомляє Politeka.

В результаті вибуху обвалилися бетонні конструкції поруч розташованих гаражів. У ході ліквідації пожежі рятувальники дістали з-під завалів чоловіка 1987 року народження і передали медикам для подальшої госпіталізації.

В 5:39 пожежа локалізована. Роботи з ліквідації надзвичайної ситуації тривають. На місці працюють 6 одиниць спецтехніки та 23 працівника рятувальної служби.

Нагадаємо, що в Києві сталася масштабна пожежа, що забрала кілька життів. Пожежа сталася в 10-ти поверховому житловому будинку на Харківському шосе, 2, у Дніпровському районі столиці.

Пожежа сталася в одній з кімнат у двокімнатній квартирі на 3-му поверсі. 16 рятувальників і 4 пожарноспасательной техніки працювали над ліквідацією пожежі.

В ході розвідки в сусідній кімнаті були виявлені тіла двох загиблих: жіночої і чоловічої статі 1936 і 1970 років народження відповідно.

Так, у вогні згоріла меблі, побутова техніка. В квартирі закопчені стіни та стеля.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Також ми писали, що потужний пожежа знищила цілий завод під столицею. НП сталася вранці 21 березня, в підмосковному Дмитрові.

зокрема, на території алюмінієвого заводу спалахнула сильна пожежа, площа якого сягає 60 тисяч квадратних метрів.

Після початку пожежі очевидці почали викладати в соціальних мережах кадри з місця події. Пізніше в прес-службі МНС додали, що через загрозу подальшого поширення вогню до відправки на місце НП готують пожежний поїзд.

Нагадаємо, пекельний пожежа в готелі обростає загадками: «це кубло», з'явилося моторошне відео.

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