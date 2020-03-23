У Києві на вулиці Крайній з-під завалів дістали людину після пожежі
23 березня на вул. Крайній у Деснянському районі Києва сталася пожежа на території одного з гаражних кооперативів. Спочатку стався вибух, після чого вогонь розповсюдився на сусідні гаражі. Про це розповіли в прес-службі головного управління ДСНС України в Києві, повідомляє Politeka.
В результаті вибуху обвалилися бетонні конструкції поруч розташованих гаражів. У ході ліквідації пожежі рятувальники дістали з-під завалів чоловіка 1987 року народження і передали медикам для подальшої госпіталізації.
В 5:39 пожежа локалізована. Роботи з ліквідації надзвичайної ситуації тривають. На місці працюють 6 одиниць спецтехніки та 23 працівника рятувальної служби.
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Нагадаємо, що в Києві сталася масштабна пожежа, що забрала кілька життів. Пожежа сталася в 10-ти поверховому житловому будинку на Харківському шосе, 2, у Дніпровському районі столиці.
Пожежа сталася в одній з кімнат у двокімнатній квартирі на 3-му поверсі. 16 рятувальників і 4 пожарноспасательной техніки працювали над ліквідацією пожежі.
В ході розвідки в сусідній кімнаті були виявлені тіла двох загиблих: жіночої і чоловічої статі 1936 і 1970 років народження відповідно.
Так, у вогні згоріла меблі, побутова техніка. В квартирі закопчені стіни та стеля.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Також ми писали, що потужний пожежа знищила цілий завод під столицею. НП сталася вранці 21 березня, в підмосковному Дмитрові.
зокрема, на території алюмінієвого заводу спалахнула сильна пожежа, площа якого сягає 60 тисяч квадратних метрів.
Після початку пожежі очевидці почали викладати в соціальних мережах кадри з місця події. Пізніше в прес-службі МНС додали, що через загрозу подальшого поширення вогню до відправки на місце НП готують пожежний поїзд.
Нагадаємо, пекельний пожежа в готелі обростає загадками: «це кубло», з'явилося моторошне відео.
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