У Києві розгорівся скандал через те, що під час доставки хліба не дотримувалися карантинні норми

Чоловік, який постачає хліб у магазин, перекладав його з автомобіля у візок голими руками. Це потрапило на камери очевидців, пише Знай.

Так, в мережі з'явилися кадри як у Києві чоловік, який розвозить хліб в супермаркети, перекладав його з свого автомобіля у візок просто голими руками, забуваючи про всі правила карантину.

Більш того, хліб не був упакований навіть у целофановий пакет. Також невідомо, що це за візок, в яку він вантажив хліб, адже на ній може бути безліч мікробів. Після того, як чоловік виклав весь хліб з автомобіля, то контейнер в якому він звозив хліб, поставив просто на землю, щоб дістатися до іншого товару.

"Хліб можна просто руками перекидать, а якщо не влізе, так притоптати ногами! Піддони на землю... пох*й на все, карантин для довбо*бов?", – підписали кадри очевидці.

Нагадаємо, що в мережі показали, як кияни проводять час під час карантину. Так, дві дівчини в розлітаються сукнях стояли на металевому парапеті на оглядовому майданчику в Києві.

«Таким жоден вірус не страшний...», – підписали в мережі.

Зазначимо, що перекладина на огородженні менше 10 сантиметрів в діаметрі, а на пагорбі був сильний вітер.

Крім того, в коментарях місцеві жителі почали ділитися фотозвітом, чим займаються інші під час посиленого карантину в столиці України.

«Я вважаю, що для більш класної фоточки в інсте потрібно, що б вони ще підстрибнули. Тоді взагалі, вогонь буде», «А ось вам дід, що їде на рибалку сьогодні о 7 ранку.», «А ось цигани, мабуть, сидять і вирішують, як рятуватися від короновируса», «На **на їм ця рідина з іржавої бочки», «Замість того щоб знімати,підійшов би і підштовхнув хлопців в груди, в бік пожежі. Тільки знімати все і вміють!», «Мені здається, таких людей не варто зупиняти. Природний відбір.», «Нічого страшного, Містер Природний Відбір своє візьме!», – написали користувачі мережі.

Таким жоден вірус не страшний... Gepostet von Киев Оперативный am Freitag, 20. März 2020

Нагадаємо, люди збунтувалися, рух перекрито у багатьох місцях: кадри з місця.

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