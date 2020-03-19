Незважаючи на загальнонаціональний карантин, 19 березня в Києві утворилися величезні пробки на дорогах та черги на зупинках

Про це повідомляють у столичних Фейсбук-спільнотах dtp.kiev.ua і Київ Оперативний. Відзначається, що на зупинках зібралися сотні людей, які намагаються доїхати на роботу, але в транспорт не пускають більше 10 людей за раз. При цьому кількість автобусів, які вийшли в рейс, не збільшили. Така ситуація спостерігається практично у всіх районах столиці.

Люди змушені годинами стояти в натовпі, щоб потрапити в транспорт. Повідомляється, що серед пасажирів багато медиків, які не можуть доїхати на роботу.

«Вранці о 6.00 було 65 осіб, але через кілька хвилин була величезна черга», «Дуже шкода людей це знущання», «Жесть, співчуваю тим людям, які не можуть виїхати», - пишуть користувачі мережі.

Але знайшлися й ті, кого ситуація в столиці розлютила.

«Так закрили же все ніби! Куди вони всі пруть?? Боже, карантин!!! Для вашого ж здоров'я вас просять залишитися вдома! Ні, вони гуляють, вигулюють дітей. Клас. Поки не буде як в Італії, всі не заспокояться?», «Пора, Володимир Олександрович, вводити надзвичайний стан! З цими людьми толку не буде! Виводите армію на вулиці!», - пишуть люди.

Також повідомляється, що люди через транспортний колапс в столиці пішли на крайні заходи і почали перекривати дорогу.

Як відомо, в Києві через карантин закрили метро. Тепер люди змушені добиратися до роботи своїми силами: хто на власному авто, хто пішки. Але багато киян опинилися в безвихідній ситуації, тому змушені чекати транспорт, в який впускають лімітовану кількість людей.

Нагадаємо, що танки увійшли в столицю через карантин, крайні заходи вводяться з 19 березня: кадри з місця.

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