Несмотря на общенациональный карантин, 19 марта в Киеве образовались огромные пробки на дорогах и очереди на остановках

Об этом сообщают в столичных Фейсбук-сообществах dtp.kiev.ua и Киев Оперативный. Отмечается, что на остановках собрались сотни человек, которые пытаются доехать на работу, но в транспорт пускают не больше 10 человек за раз. При этом количество автобусов, которые вышли в рейс, не увеличили. Такая ситуация наблюдается практически во всех районах столицы.

Люди вынуждены часами стоять в толпе, чтобы попасть в транспорт. Сообщается, что среди пассажиров много медиков, которые не могут доехать на работу.

«Утром в 6.00 было 65 человек, но через несколько минут была огромная очередь», «Очень жаль людей это издевательство», «Жесть, сочувствую тем людям, которые не могут уехать», - пишут пользователи сети.

Но нашлись и те, кого ситуация в столице разозлила.

«Так закрыли же всё вроде! Куда они все прут?? Боже, карантин!!! Для вашего же здоровья вас просят остаться дома! Нет, они гуляют, выгуливают детей. Класс. Пока не будет как в Италии, все не успокоятся?», «Пора, Владимир Александрович, вводить чрезвычайное положение! С этими людьми толку не будет! Выводите армию на улицы!», - пишут люди.

Также сообщается, что люди из-за транспортного коллапса в столице пошли на крайние меры и начали перекрывать дорогу.

Как известно, в Киеве из-за карантина закрыли метро. Теперь люди вынуждены добираться до работы своими силами: кто на собственном авто, кто пешком. Но многие киевляне оказались в безвыходной ситуации, поэтому вынуждены ждать транспорт, в который впускают лимитированное количество людей.

Напомним, что танки вошли в столицу из-за карантина, крайние меры вводятся с 19 марта: кадры с места.

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