В Києві паніка через закриття метро набула грандіозних масштабів

Чоловіка в Києві не пустили в трамвай з-за того, що в ньому були вже люди, а також через відсутність маски. Киянин вирішив діяти іншим методом. Він зачепився за вагон зовні, щоб його довезли. Про це пише Politeka з посиланням на посаду в соцмережі. (Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Відео встигло зібрати багато негативних лайків, репостов і коментарів:

"От не сидиться тим пенсіонерам будинку.мати вашу куди ви всі їдете!!!! Люди на роботу не можуть спокійно дістатися бо ті вже самого ранку кудись пруться", "Таке відчуття що цим пенсіонера по приколу поїздити, як не зайдеш в транспорт, так 70% пенсіонери, ось куди їм потрібно кожен день їхати?", "Тільки мені цікаво куди, з такою терміновістю, з 6 ранку висуваються всі пенсіонери країни?", "Ця ситуація залежить від особистої відповідальності перед собою та оточуючими кожного! Багато люди безвідповідальні. І влада тут ні при чому", "Це все смішно, поки масово люди не почнуть хворіти", "Ось таким от потрібно давати штрафи за 200-600 євро", "Треба було викликати поліцію і вкотили б чудику 8500 штрафу за порушення карантину. Або 510 за хуліганку. Можна було б докопатися якщо захотіти".

Таким чином сьогодні на Юності чоловік намагався висловити свій протест проти того, що його не пускали до громадського транспорту через те, що в середині вже була відповідна кількість людей і в нього не було маски. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 18. März 2020

Раніше ми повідомляли, що в українській столиці відбулося масштабне ПП – вогонь охопив будови біля житлового масиву.

Все відбулося в середу, 18 березня в обід в Голосіївському районі на вулиці Ізюмській, 2.

На кадрах чітко видно, що пожежа сталася неабияка - стовп чорного диму, який утворився при ньому було видно з різних куточків Києва. На вулицях чути звук сирен не однієї пожежної машини і навіть поліції.

На щастя, ніхто не постраждав, а за інформацією на 14:40 рятувальники змогли впоратися з вогнем - пожежу локалізували.

Нагадаємо, у трамваї влаштували скандал через карантин, на пасажирів нацькували на поліцію

А ще Politeka писала, що Київ паралізували масштабні пробки з-за карантину

Також Politeka повідомляла, що елітне авто перетворили на гойдалки в Києві



