У Києві розшукують зниклих підлітків

Троє юнаків пропали в Києві. Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

Серед зниклих – Лихотинский Владислав Олегович 2004 року народження.

Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст 170-175 см, худорлявої статури, підстрижений налисо, очі темно-карі.

Був одягнений в темні брюки, сірий худі з капюшоном (толстовка з широким кишенею на животі).

Другий розшукуваний – Останевич Владислав Владиславович 2003 року народження.

Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст 170-175 см, худорлявої статури, коротке волосся русявого кольору, карі очі.

Був одягнений у чорні брюки та чорну куртку.

Третій зниклий неповнолітній – Яновський Кирило Ігорович 2002 року народження.

Прикмети: на вигляд 17-18 років, зріст 165-175 см, середньої статури, волосся світле підстрижені наголо, очі карі.

Був одягнений у темні спортивні штани Adidas, в темно-зелену куртку та темні кросівки.

Всіх, у кого є яка-небудь інформація про можливе місцезнаходження зниклих підлітків, поліція просить повідомити за телефоном спецлінії "102".

Нагадаємо, що в Харкові кілька днів тому чоловік. Юрій Сосна пішов 15 березня на роботу і з тих пір про нього нічого невідомо.

За словами рідних, чоловік вийшов з дому в районі Холодної гори близько двох годин дня і більше не повертався.

До теперішнього часу про його місцезнаходження нічого невідомо.

Прикмети Юрія: зріст 178 сантиметрів, нормальної статури, очі карі.

Був одягнений в чорну куртку з камуфляжными вставками, чорні джинси та чорні кросівки (як на фото з манекеном). На голові була чорна кепка.

У чоловіка є особлива прикмета – на правій руці татуювання із зображенням трьох вовків.

Юрій страждає від цукрового діабету, йому могло стати погано по дорозі. На роботу він добирався від метро Холодна гора.

Якщо хто-небудь володіє інформацією про місцезнаходження цієї особи, прохання повідомити за телефонами 102 або +38(066)697 54 42.

Нагадаємо, на Харківщині поліцейські кинулися на пошуки злочинця.

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