Рівень шкідливих речовин у повітрі перевищено в кілька разів

У Києві виявили високий рівень забруднення повітря

Про це повідомили в прес-службі головного управління Держпродспоживслужбы р. в Києві.

Так, станом на 17 березня рівень забруднення повітря в приземному шарі атмосфери столиці.

Було зареєстровано перевищення середньодобових гранично допустимих значень більш, ніж в два рази.

На площі Бессарабська рівень пилу перевищив гранично допустимий рівень в 1,3 раз. Діоксид сірки в 1,4-2,16 рази перевищив рівень скрізь, крім проспекту Науки. Також великі значення у повітрі показав діоксид азоту (у 2,5-3,75 рази) і оксид вуглець.

Ці речовини потрапляють у повітря при спалюванні вугілля, мазуту, дизельного пального, газу в сміттєспалювальних заводах, теплоелектростанціях і котелень, а також в опалювальних у житлових будинках і в двигунах внутрішнього згорання автомобілів.

На автотранспорт припадає близько 80% всіх викидів в атмосферне повітря міста.

Нагадаємо, що ми також повідомляли, що небо Харкова забарвилося в сірий колір – жителі підняли паніку. Над Харковом утворився щільний зміг. Про це розповіла місцева мешканка Харкова Ірина Красницька фейсбук.

«Ранковий "зміг"? над Харковом. Чим ми дихаємо...?», – вона підписала тривожні кадри.

В коментарях користувачів мережі висловили свій переляк, а також почали порівнювати рівень забруднення повітря в Харкові та Києві.

«Їдьте в Китай. там смогу немає», «Промисловості вже в принципі немає дуже давно. Це не зміг. Все норм.», «Да зміг був, мабуть чимось вночі всіх труїли. Пропаде весь запас харчів.», «Скільки злості,адже зараз спалюють торішню траву ,листя і у полі і у приватному секторі навіщо ображати ,бийте морди тим, хто це робить,знають, що можна і роблять», «Випаровування паморозі. Зміг видно і вдень», «Індекс забруднення повітря AQI в режимі online в Харкові в основному "помірний" Подивіться який у Києві та області і радійте 😀», – відзначили під фотографіями.

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