Синоптики розповіли, якою буде погода в середу, 18 березня, в Києві

Так, в Києві очікується тепла погода без опадів, інформує Politeka.net.з посиланням на сайт Sinoptik.

У першій половині дня буде похмуро, але до вечора хмари розійдуться. Опадів у цей день не варто очікувати.

Вологість повітря в Києві становить від 48 до 97%. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +0 до +9 градусів.

Схід сонця у цей день у Києві буде спостерігатися у 06:01, а захід можна побачити у 18:10.



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18 березня в середу в Дніпрі похолодає. Незважаючи на це погода буде ясна і без дощів.

За прогнозом синоптиків, вологість повітря буде досягати 82 відсотків, а температура буде коливатися в межах від двох градусів нижче нуля до 9 градусів тепла.

Схід сонця о 5: 43 ранку, а захід дніпряни зможуть спостерігати у 17:54.

За народним віруванням, 18 березня – день пам'яті мученика Конона Исаврийского, коли починаються городні роботи. У народі говорили: "На Конона Градаря починай копати грядки в городі".

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Так, в зв'язку з технічною несправністю вагонів і недостатньою кількістю справних електропоїздів з 18 березня тимчасово скасували рух електрички. Скасовується рух у напрямках Е1 (Дарниця - Почайна - Борщагівка - Київ-Пасажирський - Дарниця) і Е2 (Дарниця - Київ-Пасажирський - Борщагівка - Почайна - Дарниця). Крім того, планується перехід на "човниковий" рух електропоїздів на ділянці від Троєщини ст. Почайна і від ст. Почайна до Троєщині. Курсування будуть відбуватися в будь-яку годину-пік.

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