Синоптики рассказали, какой будет погода в среду, 18 марта, в Киеве

Так, в Киеве ожидается теплая погода без осадков, информирует Politeka.net.со ссылкой на сайт Sinoptik.

В первой половине дня будет пасмурно, но к вечеру тучи разойдутся. Осадков в этот день ожидать не стоит.

Влажность воздуха в Киеве составит от 48 до 97%. Днем столбики термометров будут показывать от +0 до +9 градусов.

Восход солнца в этот день в Киеве будет наблюдаться в 06:01, а закат можно увидеть в 18:10.



Напомним, что стало известно, чего ожидать от погоды в Днепре в среду

18 марта в среду в Днепре похолодает. Несмотря на это погода будет ясная и без дождей.

По прогнозу синоптиков, влажность воздуха будет достигать 82 процентов, а температура будет колебаться в пределах от двух градусов ниже нуля до 9 градусов тепла.

Восход солнца будет в 5: 43 утра, а закат днепряне смогут наблюдать в 17:54.

По народным верованиям, 18 марта – день памяти мученика Конона Исаврийского, когда начинаются огородные работы. В народе говорили: "На Конона Градаря начинай копать гряды в огороде".

Также мы писали, что в Киеве отменили движение в популярных направлениях городской электрички

Так, в связи с технической неисправностью вагонов и недостаточным количеством исправных электропоездов с 18 марта временно отменили движение электрички. Отменяется движение в направлениях Е1 (Дарница - Почайна - Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница) и Е2 (Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка - Почайна - Дарница). Кроме того, планируется переход на "челночное" движение электропоездов на участке от Троещины ст. Почайна и от ст. Почайна к Троещине. Курсирования будут происходить в любой час-пик.

Напомним, погода серьезно испортит харьковчанам выходные

А еще Politeka писала, что погода устроит украинцам испытания холодом, неутешительный прогноз

Также Politeka сообщала, что весна заманила удивительных птиц в Одесскую область