На Київщині розшукують молоду матір з дитиною

На Київщині розшукують дівчину з маленькою дитиною

Дівчина з дитиною пропала в селі Білогородка Києво-Святошинському районі Київської області. Про це повідомили в групі Київ Оперативний у Facebook, а також показали фото зниклих і прикмети, передає Politeka.net.

20-річна Марія Коваленко та її трирічна дочка Кіра пропали без вісті, коли пішли гуляти.

Так, вони вийшли з будинку 15 березня близько 11:00 ранку по вул. Київська в селі Білгородка, і досі їх місцезнаходження невідоме.

Прикмети дівчини: зріст 160 см, худощае статура, обличчя овальне, очі карі, волосся фарбоване, русяве, довжиною до плечей.

Була одягнена у світлу куртку, блакитні джинси, чорні кросівки.

Прикмети маленької Кіри: зростання 100 см, худорлява, обличчя овальне, очі карі, волосся світло-русяве.

Була одягнена в рожеву шапку, фіолетовий зимовий комбінезон з рожевими вставками, а також рожеві черевики.

При наявності будь-якої інформації про можливе місце знаходження зазначених осіб, повідомляти за телефоном спецлінії поліції "102".

Нагадаємо, що у Києві розшукують зниклу дитину. У Києві розшукується неповнолітній Семенов Сергій Володимирович. Хлопчик 2006 року народження.

ПРИКМЕТИ: на вигляд років 13, зріст 160 см, волосся русяве, коротке, худорлявої статури.

ОДЯГНЕНИЙ: куртка темного кольору, сіра шапка в білу смугу, чорні спортивні штани, темні кросівки.

При отриманні будь-якої інформації про можливе місце знаходження дитини дзвонити «102».

Також ми писали, що під Києвом безвісти зникла дитина. У місті Ірпінь Київської області пропав неповнолітній Зінченко Владислав. Хлопцеві всього 17 років. Він зник 14 березня близько 15:00, коли залишив місце свого проживання по вул. Северинівська, 158, р. Ірпінь.

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