В багатоповерхівці в Києві сталася пожежа через дітей

Пожежу влаштували маленькі діти, яких залишили батьки без нагляду

Двоє малолітніх дітей залишилися вдома без нагляду і влаштували пожежу на Шулявці. Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Києва, а також у соціальній мережі в паблике «Київ Оперативний», повідомляє Politeka.net.

Про пожежу у багатоповерхівці на вулиці Борщагівській повідомив місцевий житель. Двоє сусідських маленьких дитини вибігли з квартири і попросили допомоги у сусіда.

Інцидент стався близько 9 годин ранку. Загорілася багатоповерхівка на вулиці Борщагівській. З однієї з квартир валив густий чорний дим. Коли на місце прибули рятувальники, то почалася евакуація мешканців будинку.

Так, займання сталося, коли двоє дітей: 2-річна дівчинка і 6-річний хлопчик залишилися вдома без нагляду дорослих. Скоріше всього, НП сталася в результаті необережного поводження вогнем.

На щастя, діти не постраждали. Лікарі оглянули дітей, їх стан задовільний і госпіталізації не виникло необхідності.

Нагадаємо, що на проспекті Правди в Києві сталася пожежа в багатоповерховому будинку.

«Прямо зараз на проспекті Правди, 19/3, в багатоквартирному будинку палає квартира на дванадцятому поверсі», – повідомили очевидці, які опублікували відео.

На місце прибули для ліквідації пожежі 5 пожежних авто, інформація про постраждалих встановлюється.

Прямо зараз на проспекті Правди, 19/3, у багатоквартирному будинку палає квартира на 12-ому поверсі. На місці вже 5 пожежних авто, інформація про потерпілих встановлюється. Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 2. März 2020

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З'явилася інформація про те, де можна зробити тест на коронавірус в Києві. Тест на захворювання можна пройти, якщо є медичні показання. У лікарнях експрес-тести роблять безкоштовно.

• Олександрівська клінічна лікарня р. Києва;

• Київська міська клінічна лікарня № 4;

• Київська міська клінічна лікарня № 9;

• Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1;

• Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2;

• Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня;

• Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.

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