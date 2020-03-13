В Яготинському районі Києва пропала дитина

Розшукується 15-річна Дар'я Касьянова, яка вийшла з будинку в с. Трубовщина на вулиці Ставковій (Яготинський район, Київська область) і досі не повернулася. Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net.

Вона пропала 11 березня близько 18:00.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 15-16 років, зріст 165 см, худорлявої статури, обличчя овальне, очі сірі, волосся каштанове до плечей.

Була одягнена: шапка в'язана сірого кольору, куртка темно-синього кольору, спортивні штани синього кольору, кросівки чорного кольору з червоно-білою підошвою.

При наявності будь-якої інформації про можливе місце знаходження дівчини, повідомляти за телефоном спецлінії поліції "102".

Нагадаємо, що в місті Бровари Київської області пропала дитина. 16-річний Валерій Макарчук о 07:10 на 11 березня пішов з будинку за адресою вул. Оболонська, 52/1 у Броварах і досі не повернувся. Може перебувати р. в Києві чи в смт Козелець Чернігівської області.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 16 років, зріст 168 см, худий, короткі волосся темно-коричневого кольору, очі зелено-карі, на обличчі шрами від прищів. ОДЯГНЕНИЙ: куртка чорно-сірого кольору з капюшоном, штани спортивні чорного кольору з малюнком у частині гомілки у вигляді хрестів білого кольору, кофта блідо-зелена, чорні шкіряні черевики. З собою має рюкзак чорного кольору з зеленими смугами.

Тим, хто побачить хлопчика, прохання телефонувати на гарячу лінію 102.

Нагадаємо, що в Києві розшукується неповнолітній Семенов Сергій Володимирович. Хлопчик 2006 року народження. ПРИКМЕТИ: на вигляд років 13, зріст 160 см, волосся русяве, коротке, худорлявої статури.

ОДЯГНЕНИЙ: куртка темного кольору, сіра шапка в білу смугу, чорні спортивні штани, темні кросівки.

При отриманні будь-якої інформації про можливе місце знаходження дитини дзвонити «102».

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