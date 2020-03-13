В Яготинском районе Киева пропал ребенок

Разыскивается 15-летняя Дарья Касьянова, которая вышла с дома в с. Трубовщина на улице Прудовой (Яготинский район, Киевская область) и до сих пор не вернулась. Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net.

Она пропала 11 марта около 18:00.

ПРИМЕТЫ: на вид 15-16 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза серые, волосы каштановые до плеч.

Была одета: шапка вязаная серого цвета, куртка темно-синего цвета, брюки спортивные синего цвета, кроссовки черного цвета с красно-белой подошвой.

При наличии любой информации о возможном месте нахождения девушки, сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

Напомним, что в городе Бровары в Киевской области пропал ребенок. 16-летний Валерий Макарчук в 07:10 11 марта ушел из дома по адресу ул. Оболонская, 52/1 в Броварах и до сих пор не вернулся. Может находиться в г. Киеве или в пгт Козелец Черниговской области.

ПРИМЕТЫ: на вид 16 лет, рост 168 см, худой, короткие волосы темно-коричневого цвета, глаза зелено-карие, на лице шрамы от прыщей. ОДЕТ: куртка черно-серого цвета с капюшоном, брюки спортивные черного цвета с рисунком в части голени в виде крестов белого цвета, кофта бледно-зеленая, ботинки черные кожаные. С собой имеет рюкзак черного цвета с зелеными полосами.

Тем, кто увидит мальчика, просьба звонить по горячей линии 102.

Напомним, что в Киеве разыскивается несовершеннолетний Семенов Сергей Владимирович. Мальчик 2006 года рождения. ПРИМЕТЫ: на вид лет 13, рост 160 см, волосы русые, короткие, худощавого телосложения.

ОДЕТ: куртка темного цвета, серая шапка в белую полосу, спортивные черные брюки, темные кроссовки.

При получении любой информации о возможном месте нахождения ребенка звонить «102».

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