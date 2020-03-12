У Києві вандали розмалювали популярне місце відпочинку городян

Постраждав від вандалів оновлений парк відпочинку «Совки» у Святошинському районі. Про це повідомляє Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району на своїй сторінці в Facebook.

Невідомі розмалювали фарбою не тільки дитячі майданчики, а й урни та інформаційну табличку і лавки.

«У парку «Совки» завелися «художники». Невже автограф на лаві або урни - це настільки круто? Або розмальовані дитячий майданчик і табличка є доказом таланту? Ми так не вважаємо. І це, на жаль, не поодинокі випадки. Виховання, менталітет або підлітковий перехідний період – гадати не будемо. У нас тепер завдання знайти спосіб прибрати ці «шедеври» з поверхонь нових лав та урн», – поскаржилися озеленювачі.

Нагадаємо, що троє підлітків скоїли акт вандалізму на кладовищі в Одеській області. У місті Саврань Одеської області діти у віці 13-15 років, напившись алкоголю, розгромили надгробки на місцевому кладовищі. Зокрема, вони поламали чотири гранітних пам'ятника.

У присутності батьків підлітки зізналися у скоєному, але чому так вчинили – не пояснили. У поліції показали наслідки діяльності малолітніх вандалів.

По даному факту порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

У поліції розповіли, що ці діти – з проблемних сімей, батьки ними не цікавляться.

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"Сьогодні день видався не таким приємним, як хотілося б. Прикро, що у сучасному місті існують люди, які йдуть на такі вчинки, не поважаючи ні людський працю, ні красу", – зазначили у комунальному підприємстві з утримання зелених насаджень Дніпровського району р. Києва.

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