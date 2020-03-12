У Києві поліція затримала блогера, який пройшовся по даху патрульного авто
Молодий хлопець вирішив зібрати побільше «лайків» і зважився на відчайдушний крок. Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
Так, киянин в жовтому спортивному костюмі пробігся по даху поліцейської машини і побіг далі, не зупиняючись, що потрапило на камеру наглядача.
Поліцейські вискочили з авто та почали переслідування.
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Неадеквату затримали вже через декілька годин і зняли крупним планом самі поліцейські.
Він кричав поліцейським у відповідь, коли його тягли в машину: «Не тисни так сильно! Динамо Київ – найсильніший!».
Реакцій в мережі він зібрав дійсно багато, про що свідчать коментарі в паблике.
«Жертва ютуба і инстаграма. Так врятує Господь його хвору душу)) пацан просто до успіху йде як може, шоб за 200 бачів не х**ить. Але я б його з мосту в Дніпро би викинув в наручниках будь моя воля звичайно. Шоб не мучився😊», «Між іншим, поліцейську машину, за якою цей придурок бігав, купили за рахунок і моїх податків теж. Тому, якщо цей мішок з гноєм випадково упустили б пару раз, я думаю, що це не було б гріхом», «Вже ніби й немало років цього старого поліну на лобі два підсклянники облисіли, начебто вже повинен бути розум, включає дурня про Динамо, як на мене - йому шокером в шию бракує, Динамо він *лять ще ту приплітає», «перший хворий коронавірус в Києві. Температура у нього аж зашкалює», «Чорна мамба з Kill Bill вже не та», – написали користувачі мережі під відео.
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