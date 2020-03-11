Знайдено зниклу дитину на Київщині

У столиці поліцейські розшукали 13-річного Миколи Берегового, який напередодні з товаришем втік з реабілітаційного центру під Києвом. Про це розповіли у відділі комунікації ГУНП в Київській області.

Зазначимо, що Микола Берегової 9 березня близько 15:30 самовільно пішов з тюрми в селі Копилов, вул. Макарівська.

"Працівники Макарівського відділення поліції розшукали одного з підлітків, який напередодні самовільно покинув територію Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, розташованого в селі Копилов. Пошуки його старшого приятеля тривають", – пояснили поліцейські.

Колю виявили в Києві та повернули в соццентр.

З дитиною провели профілактичні бесіди, щоб запобігти подібні вчинки надалі.

Нагадаємо, у Київській області розшукується жінка з двома дітьми.

30-річна Жукалюк Наталя і її двоє маленьких синів 5-річний Жукалюк Олександр Нестеренко Микола, якому лише 1 рік 8 місяців, пішли з дому та не повернулися в селі Лизогубова Слобода.

Мати з дітьми пропали ще 7 березня і досі їх місцезнаходження невідоме.

Прикмети Жукалюк Наталії: виглядає старше свого віку, зріст 170 см, худорлявої статури, обличчя овальне, очі зелені, білі фарбовані волосся довжиною до плечей.

Одягнена: куртка помаранчева, темні штани, сині кросівки.

Прикмети Олександра: зріст 90 см, худорлявий, обличчя овальне, очі блакитні, волосся темне.

Прикмети Миколая: зростання 65 см, середньої статури, обличчя кругле, волосся світле, очі блакитні.

У разі отримання будь-якої інформації про можливе місце знаходження зазначених осіб, повідомляти за телефоном поліції "102".

Нагадаємо, що у Києві розшукують зниклу дитину. У Києві розшукується неповнолітній Семенов Сергій Володимирович. Хлопчик 2006 року народження.

ПРИКМЕТИ: на вигляд років 13, зріст 160 см, волосся русяве, коротке, худорлявої статури.

ОДЯГНЕНИЙ: куртка темного кольору, сіра шапка в білу смугу, чорні спортивні штани, темні кросівки.

При отриманні будь-якої інформації про можливе місце знаходження дитини дзвонити «102».

Нагадаємо, жінка безвісти зникла у Києві: є особливі прикмети, фото

Як повідомляла Politeka, дитина не повернулася додому зі школи в Києві, оголошено розшук: є особлива прикмета, фото

Також Politeka писала про ПП в метро Києва: вода заливає станцію, кадри з місця подій