Можливо, він пішов не один

На Київщині зникла дитина

13 річний хлопчик зник у селі Копилов, в Макарівському районі Київської області. Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net.

Пропав вихованець Київського обласного Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Микола Берегової 09 березня близько 15:30 самовільно пішов з тюрми в селі Копилов, вул. Макаровська, і досі його місцезнаходження невідоме.

Може перебувати з іншим вихованцем установи, неповнолітнім Симоненко Микитою, 16 років.

Прикмети Колі: на вигляд 13 років, зріст 155 см, худорлявої статури, обличчя овальне, очі карі, волосся темне, коротке.

Був одягнений у червону куртку, темні штани й чорні кросівки.

При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження хлопця, просять повідомляти за телефоном спецлінії поліції "102".

Нагадаємо, що у Києві розшукують бабусю-злодія, яка обікрала дитини.

Невідома жінка пограбувала дитини прямо біля дитячого магазину "Захарчик" по вул. Княжий Затон, 11 в Києві.

Інцидент стався після полудня, близько 13:05.«Сьогодні дружина з дитиною зайшла в дитячий магазин "Захарчик" (по вул. Княжий Затон, 11) в районі 13:05. Біля входу в магазин залишили дитячий самокат Micro" помаранчевого кольору. Підійшла бабуся з дитиною, приблизно 2-3 років. За вказівкою бабусі, дитина взяв самокат і почав кататися пару хвилин. Бабуся озирнулася немає нікого і спокійно з дитиною поїхала самокат», – розповіли в мережі подробиці пограбування.

Так, було зазначено, що жінка потрапила на камери спостереження магазину. Тепер її по фото просять городян пізнати її.

«Камери перукарні, що поруч, зафіксували її. Син дуже засмучений через вкраденого самоката. Може хтось дізнається даму з фото», – додав батько постраждалого дитини, що залишився без самоката.

В коментарях кияни не могли стриматися і почали обговорювати цинічне пограбування маленького хлопчика.

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