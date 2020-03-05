У Києві розшукуються небезпечні грабіжники

Так, за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України (Грабіж), розшукуються двоє невідомих. Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

28 лютого ці двоє чоловіків скоїли пограбування на вулиці Жилянській, 107.

Якщо вам відомі ці особи чи ви знаєте інформацію про місце їх перебування, прохання звертатися до Шевченківського управління поліції.

Увага! #Розшук! За здійснення злочину, передбаченого ч1 ст 186 КК України («Грабіж»), який мав місце 28.02.2020 по вулиці Жилянській, 107, розшукуються особи зображені на відео. Якщо вам відомі ці особи або ви маєте інформацію щодо місця їх перебування, будь ласка, зверніться до нас в особисті повідомлення або до Шевченківського УП. Анонімність гарантована. Gepostet von Киев Оперативный am Donnerstag, 5. März 2020

Нагадаємо, що у Києві розшукують магазинного злодія, який виніс вершкове масло на велику суму. Так, невідомий виніс з магазину масло на суму понад 800 гривень. Постраждала дівчина-продавець, яка не встежила. У неї відняли цю суму із зарплати.

Інцидент стався в магазині на Борщагівська, 171/18.

«Цей персонаж є злодієм, вкрав з магазину, який знаходиться на Борщагівська, 171/18, вершкове масло, на більш, ніж 800 гривень. Дівчинку-працівника магазину вже не врятувати, і вона сплатила збиток, але хотілося б застерегти інших від цієї гидоти злодійський і знайти його», – підписали в мережі.

У коментарях користувачі відзначили незвичайність такого злодіяння. Більшість стала на бік дівчинки, у якої вилучили гроші не з її вини.

«Найміть охорону, а не дівчинка вам оплачує... Ще й посаду виклали, жертви значить, на що розраховуєте, що люди вам злодія зловлять. Що за гнилий магазин, щоб обходити його стороною», – розсердилися кияни.

Внимание! #Розыск! Данный персонаж является вором, украл из магазина, который находится на Борщаговской, 171/18, украл сливочное масло, на более, чем 800 гривен. Девочку-работника магазина уже не спасти и она оплатила убыток, но хотелось бы предостеречь других от этой мерзости воровской и найти его. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 4. März 2020

Також ми писали, що чоловік влаштував переполох на трасі під Києвом, злетілися силовики. У Борисполі поліцейські затримали неадекватного гонщика

У Борисполі поліція зупинила гонщика, який літав по вулицях міста на чужому автомобілі. Коли копи заблокували йому рух, чоловік вийшов і приставив собі пістолет до скроні.

Щойно у Борисполі, за словами правоохоронців, зупинили гонщика, який літав вулицями міста. Коли копи заблокували рух автівці, чоловік вийшов та приставив собі пістолет до голови. На місце прибув #КОРД. Gepostet von Киев Оперативный am Donnerstag, 5. März 2020

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