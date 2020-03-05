У Києві розшукують магазинного злодія, який виніс вершкове масло на велику суму
Про нового маслокрада у столиці розповіли групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
Так, невідомий виніс з магазину масло на суму понад 800 гривень. Постраждала дівчина-продавець, яка не встежила. У неї відняли цю суму із зарплати.
Інцидент стався в магазині на Борщагівській, 171/18.
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«Цей персонаж є злодієм, вкрав з магазину, який знаходиться на Борщагівська, 171/18, вершкове масло, на більш, ніж 800 гривень. Дівчинку-працівника магазину вже не врятувати, і вона сплатила збиток, але хотілося б застерегти інших від цієї гидоти злодійський і знайти його», – підписали в мережі.
У коментарях користувачі відзначили незвичайність такого злодіяння. Більшість стала на бік дівчинки, у якої вилучили гроші не з її вини.
«А при чому тут дівчинка працівник? Чому її змусили сплатити! На кожному магазині є певний відсоток втрати! І за товар несе відповідальність явно не рядовий співробітник! На місці дівчинки звернулася в податкову і поліцію, це здирництво. Нахрена вам шановні керівники відео якщо ви їм не користуєтесь! Як вона з каси повинна була побачити!? Касир несе відповідальність за гроші! Охорона куди дивилася?! Бабло з працівників збивати вміє. Позорище!», «Поверніть дівчинці 800 грн!», «Що значить дівчинку не врятувати, ви там че о**ніли. Найміть охорону, а не дівчинка вам оплачує... Ще й посаду виклали, жертви значить, на що розраховуєте, що люди вам злодія зловлять. Що за гнилий магазин, щоб обходити його стороною», – розсердилися кияни.
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