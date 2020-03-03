Одного з рибалок, які загадково зникли у Київському морі, знайшли мертвим

Про це пише Politeka.net з посиланням на прес-службу ДСНС.

Зазначимо, що рибалки 28 лютого відправилися на човні "Прогрес" у води Київського моря, а в останній раз виходили на зв'язок ще 29 лютого. Патрулі на вертольотах вже кілька днів шукають зниклих.

Так, вранці 3 березня вертоліт виявив тіло одного з рибалок у воді.

"Сьогодні в 12:00 поблизу с. Лошакова Гута Козелецького району Чернігівської області, на відстані близько 70 м від берега, у воді було виявлено тіло одного з рибалок. Тривають пошуки другого чоловіка", – розповіли в поліції.

Всього в пошуковій операції задіяні 55 чоловік і 11 одиниць техніки, з них від ДСНС - 14 чоловік та 5 одиниць техніки, зокрема, вертоліт H-225 Super Puma.

В мережі користувачі відзначили, що нібито знайшли не того рибака: «Для чого публікувати неперевірену інформацію, знайшли зовсім іншої людини», а також: «людина, якого знайшли не має ніякого відношення до зниклих рибалок, це читають рідні і знайомі зниклих людей, інформацію потрібно перевіряти перш ніж публікувати».

Нагадаємо, в селі Страхолісся, що на Иванковщине, двоє чоловіків на моторному човні вийшли на риболовлю. Так, одним з безвісти зниклих є Кривда Сергій Васильович 1960 року народження. З ним також пропав Мацола Віталій 1963 року народження. В даний час їх місцеперебування невідоме.

Ще дві доби тому рибалки повідомили по телефону, що двигун вийшов з ладу, і вони планують зупинитися на нічліг на одній із баз у Козелецькому районі Чернігівської області. Однак після цього звісток від них не було.

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