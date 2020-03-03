Стало відомо, яка погода чекає на киян 4 березня

У Києві похмура погода у другій половині дня поступиться свої позиції, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Про це інформує сайт Sinoptik.

У середу, 4 березня вологість повітря досягне цілих 98%, а температура підніметься від +6 до +16 градусів.

Цікаво, що 4 березня відзначається день пам'яті святителів Архипа, Филимона і його дружини Апфії. У давнину цей день називався Маніяк. З давніх часів ведеться переказ, що у цей день не слід дивитися на падаючі зірки, оскільки це погана прикмета.

Нагадаємо, що в Києві дві маршрутки не поділили пасажирів і вирішили заблокувати один одному рух. 2 березня в Києві на вулиці Нижній вал, що на Подолі, два водії маршрутних таксі не поділили пасажирів. Повідомляється, що між ними стався якийсь конфлікт, який вони вирішили залагодити не шляхом мирних переговорів.

Так, вони перегородили один одному рух.

"Дві маршрутки не поділили пасажирів на вулиці Нижній Вал (Поділ), якщо «полюбовно» не роз'їдуться - трамваї стануть", - йдеться в повідомленні "Київ Оперативний".

Користувачі мережі почали підсміюватися над запальними водіями.

«Зараз така ж ситуація і на Окружній. Дві маршрутки так само стоять біля Бурштинової», «дзеркалами рідко користуються, тому швидко порішали», «спалити обидві», «Маршрутники їздять як в останній шлях», «Винен водій 417, від'їжджаючи від зупинки водій не подивився наліво і не побачив 302», «Ще б. Блимає правий поворот - їдуть вліво. Вже краще не включали.», «за рублем поспішав шансонщік», «Замахали вже вони в шашки грати,в гонитві за пасажирами...... з-за тих 8 гривень за пасажира вдавляться! Ось і виходить таке...», – пишуть в мережі кияни.

Нагадаємо, зле покарання "героя паркування" в Києві потрапило в мережу: "Дивно, як не спалили"

Як повідомляла Politeka, з'явилися фото зниклих рибалок під Києвом: "останній притулок і..."

Також Politeka писала, що ветеран АТО зник у Києві, кинуті сили на пошуки: фото і подробиці