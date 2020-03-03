2 березня по центру Києва м. Майдан ходили двоє по під'їздах з відмичками і розкривали двері місцевих жителів

Про це розповіла в Facebook киянка Ксенія Павлівна, повідомляє Politeka.net.

«Мені майже розкрили о 16.20. Я не дала потрапити в квартиру злякавши, працювали довгої як спиця відмичкою, тікали з інструментами в руках. Хлопці 25-30 років, фото не встигла зробити. При чому подивилася вчора відео в інтернеті, там майстер з ремонту нової відмичкою замки типу мого (з іншого боку повертається засувка) розкривали за хвилину», – розповідає очевидиця.

Вона зазначила, що невідомі втекли в напрямку Малій Житомирській.

«Поліцію викликати не бачу сенсу - вони не приїдуть...», – додала вона.

У коментарях користувачі мережі не на жарт переполошилися.

«Замок який стоїть? Лізли 100% в двері з слабкими замками типу циліндрів без броні або хрестоподібний. Якщо знають, що лежить щось не зупинять будь-які замки це зрозуміло, але якщо бачать що замок слабкий повз гріх пройти. Судячи по вашому нагоди розкривали все підряд може, згодиться десь. Ставте охорону, вішайте камеру, домовляйтеся з сусідами встановлюйте передбанник перед дверима з решіток щоб було видно, що відбувається всередині + камера.», «Моя вам порада - озброюйтесь. В наступний раз в такій ситуації тихо берете зброю, сідайте навпроти дверей так, щоб вас не було видно, перевіряєте наявність патронів в обоймі, знімаєте з запобіжника і спокійно чекаєте, поки переступлять поріг...», «поганий рада, один так стрілок бігав по судах кілька років, у підсумку, отримав термін», «є звичайно варіант викликати поліцію - як на мене сумнівний... або діяти згідно з законом про захист свого житла - повторюся - як по мені ще сумнівнішим, бо він більше працює на злочинців ніж на громадян...», – міркують в мережі.

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