В закладі громадського харчування помітили мишей

Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net.

«Людям зі слабкими нервами краще не дивитися. Поблизу зі станцією метро Чернігівська є заклад швидкого харчування, де повним-повнісінько не дуже бажаних гостей», – підписали опубліковане відео.

В мережі почали жартувати з приводу побаченого.

«Так все ж свіжу! Що не так дорогий?!», «і тут я сіла на дієту», «І що. Бачив таке і в Мюнхені та Гамбурзі та в Нюрнберзі !!!!. СЕНСАЦІЯ !!!! Київ один з них,)))) PS ... І вапсче то символ року і їсть - не шо потрапила, а улюблену президентську шаурму,) !!! .... мабуть косить під "свою"», «у Парижі їх взагалі тьма 🙂 жеруть прямо зі смітника біля Ейфелевої», «Жаднюги! Підгодуйте ) соковитіше шаурму в наступний раз купіть», «Де є їжа, там завжди будуть пацюки і нічого з цим не зробити. Вони є у всіх містах будь-якої країни світу.», «Хіба норм таке купувати і себе вбивати; антисанітарія», «Там де харчоблок, там завжди поблизу є щури в районі місця з відходами. Не дивовижна новина.», – написали в коментарях користувачі.

Людям із слабкими нервами краще не дивитися Поблизу із станцією метро Чернігівська є заклад швидкого харчування «Шаурма», де повним-повно не дуже бажаних гостей. Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 1. März 2020

Нагадаємо, що фальшива валюта заполонила Київ. Так, одна з місцевих мешканок столиці розповіла про інцидент з купюрами. Вона опублікувала фото і вказала, що з'явилася велика кількість фальшивих євро.

«Шановні друзі, будьте обережні! З'явилася велика кількість фальшивої іноземної валюти! Цю валюту навіть приймають деякі обмінні пункти! Такі гроші Вам можуть впарити при продажу авто, квартири, будь-якого дорого товару! Будьте обережні», – написала киянка в мережі.

В коментарях стривожені кияни почали обговорювати інцидент. Жінка зізналася, що сама стала жертвою розлучення.

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