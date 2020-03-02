В заведении общественного питания заметили мышей

Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net.

«Людям со слабыми нервами лучше не смотреть. Вблизи со станцией метро Черниговская есть заведение быстрого питания, где полным-полно не слишком желанных гостей», – подписали опубликованное видео.

В сети начали шутить по поводу увиденного.

«Так всё же свежее! Что не так дорогой?!», «и тут я села на диету», «И что. Видел такое и в Мюнхене и в Гамбурге и в Нюрнберге !!!!. СЕНСАЦИЯ !!!! Киев один из них,)))) PS ... И вапсче то символ года и ест - не шо попала, а любимую президентскую шаурму,) !!! .... пожалуй косит под "свою"», «в Париже их вообще тьма 🙂 жрут прямо с мусорки у Эйфелевой», «Жадины! Подкормите ) сочнее шаурму в следующий раз купите», «Где есть еда, там всегда будут крысы и ничего с этим не сделать. Они есть во всех городах любой страны мира.», «Разве норм такое покупать и себя убивать; антисанитария», «Там где пищеблок, там всегда поблизости есть крысы в районе места с отходами. Не удивительная новость.», – написали в комментариях пользователи.

Людям із слабкими нервами краще не дивитися Поблизу із станцією метро Чернігівська є заклад швидкого харчування «Шаурма», де повним-повно не дуже бажаних гостей. Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 1. März 2020

Напомним, что фальшивая валюта наводнила Киев. Так, одна из местных жительниц столицы рассказала об инциденте с купюрами. Она опубликовала фото и указала, что появилось большое количество фальшивых евро.

«Уважаемые друзья, будьте осторожны! Появилось большое количество фальшивой иностранной валюты! Эту валюту даже принимают некоторые обменные пункты! Такие деньги Вам могут впарить при продаже авто, квартиры, любого дорого товара! Будьте осторожны», – написала киевлянка в сети.

В комментариях встревоженные киевляне начали обсуждать инцидент. Женщина призналась, что сама стала жертвой развода.

Напомним, в Киеве у маршрутки отпали колеса, кадры напугали горожан: "С такими дорогами..."

Как сообщала Politeka, массовая драка произошла в кафе в центре Киева, в ход пошел слезоточивый газ: кадры безумия

Также Politeka писала, что рыбаки бесследно исчезли под Киевом, привлекли авиацию и спасателей: подробности