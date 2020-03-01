У Києві загорівся пасажирський автобус під час руху

На Солом'янській площі сьогодні вранці, 1 березня, загорівся автобус. Інформація про це з'явилася в групі Київ Оперативний у Фейсбуці, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

На Солом'янській площі сьогодні вранці прямо під час руху почав горіти маршрутний автобус.

На місце події викликали рятувальників. Пожежники ліквідували пожежу ДСНС. Інформація про постраждалих на цей момент встановлюється.

Нагадаємо, що центр столиці охопила масштабна пожежа, служителям правопорядку довелося терміново евакуювати людей. Так, пожежа спалахнула на залізничному вокзалі в Парижі Гар-де-Ліон. Пожежникам довелося терміново евакуювати людей з будівлі.

В ході евакуації почалися зіткнення з рятувальниками. Причиною стало перешкоджання висновку людей.

Пізніше з'ясувалося, що пожежа спровокувала група протестувальників. Так вони висловили незгоду з концертом конголезької співачки Фалли Ипупы.

Як ми раніше повідомляли, киянин власноруч спіймав двох злодійок на Київському вокзалі.

«Ситуація така: тільки виходжу з поїзда, як якесь гниле істота расстегнуло мій рюкзак. Я люто крикнув і хотів вдарити, але вони ж тварюки спритні - втекли. Знайшов вже нагорі на самому Вокзалі. Їх було 4-6 чоловік, двох я зловив і далі все на відео. Кажуть, що, якщо держава не займається подібними проблемами - цим починають займатися люди самостійно», – пояснив потерпілий.

«Тільки у нас в країні можна смикати рукою коли поліцейський тебе хоче зупинити, говорити не чіпай мене. В США ти стоїш і молишся, хоч би тебе не пристрелили! Не дай бог там зачепити полісмена. Ось де закон і порядок. А тут можна всіх сміливо посилати, наліво, і направо.... А потім дивуємося, чому так живемо. Все від безкарності…Сумно все це спостерігати...», «А по-моєму потрібно громадянам об'єднатися і влаштовувати відлов, але діяти суто за їх схемою - натовпом навколо центрового або "говоруна". А ще краще "маски шоу" влаштувати... Нацики все одно робити нічого. Замість рейдерства підприємств... Нехай кабіни Ромів правлять!! Населення Києва стомлено терпіти вічне "безделие"», – скаржаться розгнівані кияни.

На Солом‘янській площі сьогодні зранку прямо під час руху почав палати маршрутний автобус. Ліквідували пожежу рятувальники #ДСНС. Інформація про потерпілих встановлюється. Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 1. März 2020

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