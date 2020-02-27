У Києві з'являться спеціальні патрулі, які будуть відслідковувати та штрафувати порушників

У столиці введуть нові штрафи за продаж червонокнижних рослин.

Такі санкції необхідні для того, щоб зберегти унікальну фауну України, адже багато несумлінних торговці щорічно намагаються нажитися, зриваючи і продаючи такі зникаючі квітучі рослини як проліски, первоцвіт, сон-траву та інші.

У КМДА попередили, що в столиці будуть працювати спеціальні мобільні патрулі з охорони і збереження ранньоквітучих рослин, метою яких буде виявлення точок продажу.

В список заборонених до збору та продажу рослин потрапили:

підсніжник звичайний,

крокус,

тюльпан дібровний,

пролісок сибірський,

сон-трава,

горицвіт весняний,

первоцвіт дрібний,

шафран сітчастий та інші.

Українців закликають відмовитися від покупки унікальних рослин. Адже покупка милого букетика неподалік від станцій метро або зупинок завдає великої шкоди природі України. Один вирваний пролісок - це вкрадена життя у 45 паростків.

Законом передбачено за торгівлю рослинами зі списку адміністративне покарання на суму від 1700 гривень до 3655 гривень.

Захисники природи радять милуватися цими квітами в місцях, де вони ростуть, але ні в якому разі не зривати їх.

Нагадаємо, що на Київщині рятувальники ліквідовують масове загоряння. З-за нехарактерною для зими аномальних теплих температур повітря у Києві за останній місяць значно зріс показник частоти пожеж в екосистемах. Найчастіше загоряння відбувається в траві, очеретах, сухостої, смітті і торфі. За останню добу на території Київської області було зафіксовано 42 пожежі в екосистемах, 29 пожеж були зареєстровані в трав'яному настилі, 1 – у торфі, також 4 рази горіло сміття.

Нагадаємо, погода приготувала нове випробування киянам: оголошено підвищений рівень небезпеки.

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