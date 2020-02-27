У Києві вже кілька разів на камери спостереження потрапив один і той же грабіжник

Про це розповідає паблік «Київ Оперативний», повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Перший випадок був зареєстрований камерами відділення 10 лютого в 20:58 на Петра Григоренка, 33/44.

Увага! #Розшук! Близько 21:00 у відділення Нової Пошти, що на Гашека, 8А, вбіг злочинець, який під погрозою предмета, схожого на пістолет, забрав близько 10 тисяч гривень. Наразі проводяться оперативні заходи, спрямовані на розшук та затримання цієї особи. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 26. Februar 2020

Подібний випадок стався 26 лютого близько 21:00 у відділенні Нової Пошти Гашека, 8А. Туди вбіг злочинець, під загрозою предмета, схожого на пістолет, забрав близько 10 000 гривень.

«Схоже, це той самий грабіжник», – відзначили в мережі.

Проводяться оперативні заходи, спрямовані на розшук і затримання цієї особи.

В коментарях кияни відзначили, що в ста метрах від відділення пошти, куди увірвався грабіжник, знаходиться райвідділу поліції, і незважаючи на це, ніхто не помітив дивного чоловіка в масці зі зброєю.

«Він повернув свою переплату за доставки», «У 50-100 м охорона і райвідділ міліції... ураган», «Дивно, що в 100 метрах РУВС», «Та що сталося! Такого ж не було... Що з країною?», «Ми вже в Європі?», «з кожним днем все веселіше...», «Але це вже розбійний напад, а не пограбування», «А це не той що в Миколаєві пограбував?», «Де ви берете відділення Нової пошти без черги?», – написали в мережі користувачі.

Нагадаємо, що у Києві шукають небезпечну банду грабіжників.

«25 лютого о 16:20 я перебував, разом з бабусею, в кафе "Very Well Cafe" по вул. За столиком ми сиділи одні праворуч від мене на стільці був мій портфель і сумка, у якій знаходилося 11к y.e. В цей же час, приблизно в 16:25, зазначені на фото 4 людини підійшли до нашого столика, позаду якого була вішалка, і почали "тертися" біля вішалок», – розповідає потерпілий.

Так, чоловік розповів, що грабіжники почали поступово віддаляться до виходу. Коли у нього впала сумка, підійшла відвідувачка кафе і зазначила, що з його сумки «що дістали ці нехороші люди».

Ми тут почали цікавитися питанням вчорашнього пограбування Нової Пошти на Гашека (https://kyivoperativ.info/other/smotret-video-2420/) і виявилось, що це не перший подібний випадок. От, наприклад, ще один випадок стався 10.02 о 20:58 на Петра Григоренка, 33/44. Схоже, це той самий грабіжник. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 26. Februar 2020

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