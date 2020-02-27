У Києві вже кілька разів на камери спостереження потрапив один і той же грабіжник
Про це розповідає паблік «Київ Оперативний», повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
Перший випадок був зареєстрований камерами відділення 10 лютого в 20:58 на Петра Григоренка, 33/44.
Подібний випадок стався 26 лютого близько 21:00 у відділенні Нової Пошти Гашека, 8А. Туди вбіг злочинець, під загрозою предмета, схожого на пістолет, забрав близько 10 000 гривень.
«Схоже, це той самий грабіжник», – відзначили в мережі.
Проводяться оперативні заходи, спрямовані на розшук і затримання цієї особи.
В коментарях кияни відзначили, що в ста метрах від відділення пошти, куди увірвався грабіжник, знаходиться райвідділу поліції, і незважаючи на це, ніхто не помітив дивного чоловіка в масці зі зброєю.
«Він повернув свою переплату за доставки», «У 50-100 м охорона і райвідділ міліції... ураган», «Дивно, що в 100 метрах РУВС», «Та що сталося! Такого ж не було... Що з країною?», «Ми вже в Європі?», «з кожним днем все веселіше...», «Але це вже розбійний напад, а не пограбування», «А це не той що в Миколаєві пограбував?», «Де ви берете відділення Нової пошти без черги?», – написали в мережі користувачі.
Нагадаємо, що у Києві шукають небезпечну банду грабіжників.
«25 лютого о 16:20 я перебував, разом з бабусею, в кафе "Very Well Cafe" по вул. За столиком ми сиділи одні праворуч від мене на стільці був мій портфель і сумка, у якій знаходилося 11к y.e. В цей же час, приблизно в 16:25, зазначені на фото 4 людини підійшли до нашого столика, позаду якого була вішалка, і почали "тертися" біля вішалок», – розповідає потерпілий.
Так, чоловік розповів, що грабіжники почали поступово віддаляться до виходу. Коли у нього впала сумка, підійшла відвідувачка кафе і зазначила, що з його сумки «що дістали ці нехороші люди».
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