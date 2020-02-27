В Киеве уже несколько раз на камеры наблюдения попал один и тот же грабитель

Об этом рассказывает паблик «Киев Оперативный», сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Первый случай был зарегистрирован камерами отделения 10 февраля в 20:58 на Петра Григоренко, 33/44.

Увага! #Розшук! Близько 21:00 у відділення Нової Пошти, що на Гашека, 8А, вбіг злочинець, який під погрозою предмета, схожого на пістолет, забрав близько 10 тисяч гривень. Наразі проводяться оперативні заходи, спрямовані на розшук та затримання цієї особи. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 26. Februar 2020

Подобный случай произошел 26 февраля около 21:00 в отделении Новой Почты на Гашека, 8А. Туда вбежал преступник, под угрозой предмета, похожего на пистолет, забрал около 10 000 гривен.

«Похоже, это тот самый грабитель», – отметили в сети.

Проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск и задержание этого лица.

В комментариях киевляне отметили, что в ста метрах от отделения почты, куда ворвался грабитель, находится райотдел полиции, и несмотря на это, никто не заметил странного мужчину в маске с оружием.

«Он вернул свою переплату за доставки», «В 50-100 м охрана и райотдел милиции... ураган», «Странно, что в 100 метрах РУВД», «Да что произошло! Такого же не было... Что со страной?», «Мы уже в Европе?», «с каждым днем все веселее...», «Но это уже разбойное нападение, а не ограбление», «А это не тот же что в Николаеве ограбил?», «Где вы берёте отделения Новой почты без очереди?», – написали в сети пользователи.

Напомним, что в Киеве ищут опасную банду грабителей.

«25 февраля в 16:20 я находился, вместе с бабушкой, в кафе "Very Well Cafe" по вул. За столиком мы сидели одни, справа от меня на стуле был мой портфель и сумка, в которой находилось 11к y.e. В это же время, приблизительно в 16:25, указанные на фото 4 человека подошли к нашему столику, позади которого была вешалка, и начали "тереться" возле вешалок», – рассказывает пострадавший.

Так, мужчина рассказал, что грабители начали постепенно отдалятся к выходу. Когда у него упала сумка, подошла посетительница кафе и отметила, что из его сумки «что-то достали эти нехорошие люди».

Ми тут почали цікавитися питанням вчорашнього пограбування Нової Пошти на Гашека (https://kyivoperativ.info/other/smotret-video-2420/) і виявилось, що це не перший подібний випадок. От, наприклад, ще один випадок стався 10.02 о 20:58 на Петра Григоренка, 33/44. Схоже, це той самий грабіжник. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 26. Februar 2020

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