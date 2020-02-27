В Киеве уже несколько раз на камеры наблюдения попал один и тот же грабитель
Об этом рассказывает паблик «Киев Оперативный», сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Первый случай был зарегистрирован камерами отделения 10 февраля в 20:58 на Петра Григоренко, 33/44.
Подобный случай произошел 26 февраля около 21:00 в отделении Новой Почты на Гашека, 8А. Туда вбежал преступник, под угрозой предмета, похожего на пистолет, забрал около 10 000 гривен.
«Похоже, это тот самый грабитель», – отметили в сети.
Проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск и задержание этого лица.
В комментариях киевляне отметили, что в ста метрах от отделения почты, куда ворвался грабитель, находится райотдел полиции, и несмотря на это, никто не заметил странного мужчину в маске с оружием.
«Он вернул свою переплату за доставки», «В 50-100 м охрана и райотдел милиции... ураган», «Странно, что в 100 метрах РУВД», «Да что произошло! Такого же не было... Что со страной?», «Мы уже в Европе?», «с каждым днем все веселее...», «Но это уже разбойное нападение, а не ограбление», «А это не тот же что в Николаеве ограбил?», «Где вы берёте отделения Новой почты без очереди?», – написали в сети пользователи.
Напомним, что в Киеве ищут опасную банду грабителей.
«25 февраля в 16:20 я находился, вместе с бабушкой, в кафе "Very Well Cafe" по вул. За столиком мы сидели одни, справа от меня на стуле был мой портфель и сумка, в которой находилось 11к y.e. В это же время, приблизительно в 16:25, указанные на фото 4 человека подошли к нашему столику, позади которого была вешалка, и начали "тереться" возле вешалок», – рассказывает пострадавший.
Так, мужчина рассказал, что грабители начали постепенно отдалятся к выходу. Когда у него упала сумка, подошла посетительница кафе и отметила, что из его сумки «что-то достали эти нехорошие люди».
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