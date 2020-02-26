У Києві з відомого парку викрали квіти, які щойно зішли

Невідомі вкрали цибулини тюльпанів і нарцисів, які щойно зійшли, в парку "Перемога". Про це повідомляє КП.

"Сьогодні день видався не таким приємним, як хотілося б. Прикро, що у сучасному місті існують люди, які йдуть на такі вчинки, не поважаючи ні людський працю, ні красу", –зазначили у комунальному підприємстві з утримання зелених насаджень Дніпровського району р. Києва.

Співробітники УЗН Дніпровського району закликали киян, які стали свідками подібних правопорушень, відразу ж дзвонити в поліцію.

Нагадаємо, що в Києві почалася масова паніка через коронавіруса, в аптеках різко зріс попит на санітарні маски. Багато беруть відразу по 200 штук в одні руки. Про це розповіли в одній зі столичних аптек у центрі Києва.

"Нам привозять їх (маски - ред.) Один, два рази в тиждень і відразу їх розбирають по 200 штук в одні руки", - розповіла співробітниця однієї з аптек у центрі Києва.

В іншій аптеці біля станції метро "Майдан Незалежності" розповіли, що сьогодні маски були, проте за станом на 11:00 ранку маски вже були розпродані – їх розкупили ще вранці.

Також санітарні маски відсутні і в аптеках біля станції метро "Арсенальна".

Цікаво, що вартість на маски продовжує зростати. Так, порівняно з початком січня цього року, вартість однієї маскою зросла на 3 гривні.

В спальних районах міста ситуація схожа. В деяких аптеках масок немає, але обіцяють завести найближчим часом.

У більшості українських онлайн-аптек масок теж немає в даний час.

Як ми раніше повідомляли, вся Україна занепокоєна спалахом коронавіруса в Китаї, який забрав тисячі життів. Коронавіруси – це велике сімейство вірусів. У січні 2020 року вчені нарахували вже 40 видів. РНК-містять мікроорганізми мають форму корони, за що і отримали свою назву. За допомогою своїх шипів віруси імітують помилкові молекули, які ошукані живі клітини втягують всередину себе. Відразу після цього шкідники відпускають заразну наживку і проштовхують її всередину жертви.

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