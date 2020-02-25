У Києві на камеру потрапили особи банди злодіїв, які крадуть гроші і особисті речі городян

Про це написав «Київ Оперативний» в Facebook, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, досколльте сторінку до кінця).

«Стара банда злодіїв, що складається з трьох особин, Бойчука в заклад «noir» скоїли крадіжку грошей та особистих речей. Будьте уважні і бережіть свої речі.», – написали в мережі.

У коментарях користувачі пожартували, що грабіжники крадуть гроші собі на карвалол, інші ж говорять, що вони зовсім не старі.

«А копи скажуть, що на відео нічого не видно, і шукати, а тим більше затримувати нікого ... Авакьяновская реформа розв'язала руки всьому криміналітету!!!!», «Чому старі? Саме в розквіті сил!», «гості з сонячної країни...», «Аваков завозить з мандаринами», «Курносому пальчики треба перерахувати))))», «на карвалол», «чорти...», «Старики-розбійники», «Діди крали», – написали під відео в фейсбуці.

Нагадаємо, що в Харківському районі Києва пропала жінка. 23 лютого, приблизно о 17 годині на прогулянку пішла Коломієць Тетяна Яківна і не повернулася додому. Жінка 1945 року народження.

Близькі відзначили, що вона вже багато років живе з допомогою ліків і більше діб без них обходитися не може. Також вона погано чує.

Одягнена була в шубку під леопарда і бежевій капелюшку. Згорблена фігура, ходить, спираючись на паличку. При собі мала мобільний телефон.

Останній раз бачили біля будинку на лавці в районі між шістьма і шість з половиною годинами вечора на Харківському шосе, в районі лікарні «Червоний хутір».

Тетяна Яківна інтелігентний, добрий, чуйний, розумний чоловік. Погано чує. Будемо вдячні за будь-яку інформацію.

Прохання знайшли дзвонити по телефону: 067-264-86-62 Ліля.

Внимание! #Розыск! Старая банда воров, состоящая из трёх особей, на Бойчука в заведении «noir» совершили кражу денег и личных вещей. Будьте внимательны и берегите свои вещи. Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 25. Februar 2020

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