В Киеве на камеру попали лица банды воров, которые крадут деньги и личные вещи горожан

Об это написал «Киев Оперативный» в Facebook, сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, досколльте страницу до конца).

«Старая банда воров, состоящая из трёх особей, на Бойчука в заведении «noir» совершили кражу денег и личных вещей. Будьте внимательны и берегите свои вещи.», – написали в сети.

В комментариях пользователи пошутили, что грабители крадут деньги себе на карвалол, другие же говорят, что они совсем не старые.

«А копы скажут, что на видео ничего не видно, и искать, а тем более задерживать некого ... Авакьяновская реформа развязала руки всему криминалитету!!!!», «Почему старые? Именно в расцвете сил!», «гости из солнечной страны...», «Аваков завозит с мандаринами», «Курносому пальчики надо бы пересчитать))))», «на карвалол», «черти...», «Старики разбойники», «Диды воровали», – написали под видео в фейсбуке.

Напомним, что в Харьковском районе Киева пропала женщина. 23 февраля, приблизительно в 17 часов на прогулку пошла Коломиец Татьяна Яковлевна и не вернулась домой. Женщина 1945 года рождения.

Близкие отметили, что она уже много лет живет с помощью лекарств и более суток без них обходиться не может. Также она плохо слышит.

Одета была в шубку под леопарда и бежевой шляпке. Фигура сгорблена, ходит, опираясь на палочку. При себе имела мобильный телефон.

Последний раз видели возле дома на скамейке в районе между шестью и шестью с половиной часами вечера на Харьковском шоссе, в районе больницы «Красный хутор».

Татьяна Яковлевна интеллигентный, добрый, отзывчивый, вменяемый человек. Плохо слышит. Будем благодарны за любую информацию.

Просьба нашедших звонить по телефону: 067-264-86-62 Лиля.

Внимание! #Розыск! Старая банда воров, состоящая из трёх особей, на Бойчука в заведении «noir» совершили кражу денег и личных вещей. Будьте внимательны и берегите свои вещи. Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 25. Februar 2020

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