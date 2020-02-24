У Києві жінку не взяли на роботу через те, що вона принципово не спілкується російською мовою

Про це у Facebook написала Віра Хвуст, повідомляє Politeka.net.

«Тільки що мого кандидата відхилила IT компанія. Відхилили тому, що людина принципово не спілкується російською мовою. Це офіційна відмова як мені (в особі компанії), так і людині. Це все, що потрібно знати про мовну дискримінацію. А #намневсеодно, ми продовжимо боротьбу за можливість вільно спілкуватися рідною мовою», – заявила на своїй сторінці українка, підписавши пост хештегом «справжній треш рекрутингу».

Також Хвуст додала, що кандидат вже подав в суд на компанію.

В коментарях українці почали обговорювати мовний скандал, який всмыхнул в IT компанії.

«А чому ця людина не подасть до суду? Це ж пряма дискримінація за мовною ознакою»,« а у них в описі вакансії десь написало, що однією з вимог до кандидата є володіння російською мовою? »,« Тоді це дискримінація, безсумнівно»,« Цікаво, що в Росії, навпаки, пропагандисти кричать про дискримінацію російськомовного населення)) », – відзначили користувачі мережі.

Нагадаємо, що днями під Києвом розгорівся мовний скандал – лікар-педіатр відмовилася прийняти однорічну дочку і її мати в поліклініці українською мовою

У місті Вишневе Анастасія Нуца з дочкою Дариною прийшли на консультацію до місцевого лікаря, з якою уклали декларацію. Вже після познайомилися з нею. Коли медик почала говорити російською, її попросили звертатися державною мовою, однак та відмовилася.

Анастасія звернулася на гарячу лінію міністерства охорони здоров'я зі скаргою. Лікар же, у свою чергу, написала в медкарті однорічної Дарини: "Мати відмовляється обслуговуватися у російськомовного лікаря".

Після такого інциденту адміністрація навіть не спромоглася вибачитися перед Анастасією. Більш того, представниця озвучила в телефонну трубку: "Ви що, не розумієте російської?".

Нагадаємо, фанат "російського світу" влаштував переполох в Одесі і поплатився, кадри

Як повідомляла Politeka, київський маршрутник вигнав учасницю АТО "за борт", фото.

Також Politeka писала, що киянку образили і вигнали з маршрутки із-за української мови.