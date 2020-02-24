В Киеве женщину не взяли на работу из-за того, что она принципиально не общается на русском языке

Об этом в Facebook написала Вера Хвуст, сообщает Politeka.net.

«Только что моего кандидата отклонила IT компания. Отклонили потому что, что человек принципиально не общается на русском языке. Это официальный отказ как мне (в лице компании), так и человеку. Это все, что нужно знать о языковой дискриминации. А #намневсеодно, мы продолжим борьбу за возможность свободно общаться на родном языке», – заявила на своей странице украинка, подписав пост хештегом «настоящий треш рекрутинга».

Также Хвуст добавила, что кандидат уже подал в суд на компанию.

В комментариях украинцы начали обсуждать языковой скандал, который всмыхнул в IT компании.

«А почему этот человек не подаст в суд? Это же прямая дискриминация по языковому признаку»,« а у них в описании вакансии где писало, что одним из требований к кандидату является владение русским языком? »,« Тогда это дискриминация, несомненно»,« Забавно, что в России, наоборот, пропагандисты кричат о дискриминации русскоязычного населения)) », – отметили пользователи сети.

Напомним, что на днях под Киевом разгорелся языковой скандал – врач-педиатр отказалась принять годовалую дочь и ее мать в поликлинике на украинском языке

В городе Вишневое Анастасия Нуца с дочерью Дарьей пришли на консультацию к местному врачу, с которой заключили декларацию. Уже после познакомились с ней. Когда медик начала говорить на русском, ее попросили обращаться на государственном языке, однако та отказалась.

Анастасия обратилась на горячую линию Минздрава с жалобой. Врач же, в свою очередь, написала в медкарте годовалой Дарьи: "Мать отказывается обслуживаться у русскоговорящего врача".

После такого инцидента администрация даже не удосужилась извиниться перед Анастасией. Более того, представительница озвучила в телефонную трубку: "Вы что, русского не понимаете?".

Напомним, фанат "русского мира" устроил переполох в Одессе и поплатился, кадры

Как сообщала Politeka, киевский маршрутчик вышвырнул участницу АТО "за борт", фото.

Также Politeka писала, что киевлянку оскорбили и выгнали из маршрутки из-за украинского языка.