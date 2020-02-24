У Києві на Південній Борщагівці невідомий нападає і б'є людей

Невідомий напав на жінку в одному з під'їздів на Південній Борщагівці. Відео опублікував паблік dtp.kiev.ua у фейсбуці, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Камери відеоспостереження зафіксували, як слідом за жінкою в під'їзд увійшов невідомий, вдарив її, а потім зник.

Жінка ж побігла вперед, щоб сховатися в кутку від нападника.

В коментарях кияни почали обговорювати інцидент.

«Тому, заходити в під'їзд з незнайомими, не варто», «ага давайте у всіх буде параноя..», «Це тільки початок... З 1 квітня другий етап мед. реформи... Їх більше, по всій Україні... Печалька... І жах...», «Вчиться нападати. Потім в руках молоток буде і грабежі», «Глушіть на місці без копів! Я зроблю так само для твоєї мами», «Утікає, аж п'яти виблискують. Ну звідки стільки дебілізму . Ще й думає, що не зловлять))», «Ляснув по сраці з долоньки... потерпіла доставлена в лікарню в критичному стані зі струсом мозку 😂😂😂», «Я часто думав, влаштувати засідку таким, а потім зловити на гарячому і відірвати душу», «Прописні істини не заходь з незнайомими в під'їзд.», «Поміняти руки в місце ніг і навпаки», – пишуть в мережі користувачі.

Нагадаємо, що вибух прогримів в Києві за адресою проспект Володимира Маяковського (Троєщина). НП сталася в ніч на 24 лютого у відділенні Таскомбанку. Вибух прогримів близько 01:55, але виклик на лінію «102» надійшов близько 03:20.

Мешканці сусідніх будинків розповіли, що почули гучний хлопок, але що саме і де відбулося, було не зрозуміло. Лише через півтори години стало відомо, що епіцентр вибуху знаходиться у відділенні Таскомбанку.

В результаті вибуху задні отримала серйозні пошкодження, але банкомат, який і було метою зловмисників, залишився цілий. На щастя, обійшлося без постраждалих.

В #Киеве на #Южной #Борщаговке неизвестный нападает и бьёт людей Кто узнает нападавшего, сообщите в 102. Будьте внимательны и осторожны. Gepostet von dtp.kiev.ua am Sonntag, 23. Februar 2020

Нагадаємо, під Києвом неадекват нападає на людей, фото чоловіка.

Як повідомляла Politeka, водіїв автобусів у Києві застукали за непристойним заняттям, скандальні фото.

Також Politeka писала, що школярка таємничо зникла в Києві: батьки не знаходять собі місця, фото зниклої